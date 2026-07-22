Больно осознавать: Киченок эмоционально прокомментировала скандал из-за танцев под российскую музыку

Известная украинская теннисистка Надежда Киченок выступила с официальным заявлением после волны возмущения, вызванной ее присутствием на свадьбе бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Спортсменка искренне попросила прощения за свой поступок.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное обращение Надежды Киченок в Instagram.

Надежда Киченок подчеркнула, что полностью осознает свою ответственность за этот шаг и понимает реакцию общества. Но отметила, что посетила свадьбу подруги, открыто осуждающей российскую агрессию против Украины.

"Мне действительно жаль и стыдно. Я хочу искренне извиниться. Это была свадьба моей подруги Дарии, которая открыто осуждает российскую агрессию против Украины, публично выражает свою позицию и сменила гражданство. Для меня важно, чтобы этот контекст также был известен", - отметила Надежда Киченок.

Позиция по отношению к РФ остается непоколебимой

Украинская теннисистка подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения системно помогает Вооруженным силам Украины и своей стране, и не прекратит делать это в дальнейшем. Спортсменке больно от того, что один опрометчивый шаг мог подвергнуть сомнению ее многолетнюю гражданскую позицию.

"Хочу сказать: моя позиция не изменилась. Россия является страной-агрессором, а российским спортсменам не место в мировом спорте. Слава Украине!" – подчеркнула Киченок.

История скандала

Скандал вокруг украинских теннисисток Надежды Киченок и Юлии Стародубцевой возник 15-16 июля. Причиной стало то, что украинские спортсменки посетили в Афинах свадьбу теннисистки Дарьи Касаткиной и ее партнерши Натальи Забияко.

Огласку событие получило из-за распространенного в соцсетях видео, где украинские спортсменки танцуют под русскоязычный трек.

Касаткина сменила российское гражданство на австралийское в 2025-м году. Сама она высказывается против агрессии РФ против Украины. Однако мероприятие также посетили россиянки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

Фанатки Путина на свадьбе

Мирра Андреева известна тем, что неоднократно лайкала антиукраинские посты и поздравления Путина в соцсетях. А также она получила награду из рук российского диктатора за серебро на Олимпийских играх.

Отец Анастасии Павлюченковой организовывал в РФ турнир в честь погибших наемников так называемой "ЧВК Вагнера".