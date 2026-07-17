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Теннис 17 июля 2026 · 17:56

Свитолина и еще шесть украинок сыграют на супертурнире в США

Украина будет иметь рекордное представительство в основной сетке
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина и еще шесть украинок сыграют на супертурнире в США
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Семь украинских теннисисток примут участие в престижном турнире WTA 1000 в американском Цинциннате, который станет одним из ключевых этапов подготовки к заключительному Грендслему сезона – US Open.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Все украинки в основе

Элина Свитолина проведет уже десятый турнир в Цинциннате. Лучшим результатом первой ракетки Украины остается полуфинал 2015 года.

Марта Костюк в пятый раз сыграет в основной сетке американского "тысячника". Ее лучшее выступление – третий круг в 2022 году.

Даяна Ястремская примет участие в турнире в седьмой раз, уступая среди украинок только Свитолиний по количеству выступлений. Она проходила в третий круг в 2020 году.

Ангелина Калинина проведет четвёртый турнир в Цинциннате. Ее лучший результат – второй круг в 2023 году.

Юлия Стародубцева второй раз подряд сыграет в основной сетке. В прошлом году украинка завершила выступление уже после стартового матча.

Для Дарии Снигур и Александры Олейниковой это будет дебют на турнире. Ранее обе теннисистки не выступали здесь даже в квалификации.

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Когда стартует турнир

Соревнования в Цинциннате пройдут с 13 по 23 августа. Перед ними теннисистки сыграют еще один турнир серии WTA 1000 – в канадском Торонто.

Жеребьевка основной сетки состоится непосредственно в преддверии старта турнира.

Соревнования в Цинциннате традиционно считаются одними из самых престижных после Grand Slam. Именно здесь ведущие теннисистки мира завершают подготовку к US Open, тестируя форму на хардовом покрытии.

Ранее мы писали, что Костюк дышит в спину Свитолиной в обновленном рейтинге WTA.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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