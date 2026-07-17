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Теніс 17 липня 2026 · 17:56

Світоліна та ще шість українок зіграють на супертурнірі в США

Україна матиме рекордне представництво в основній сітці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна та ще шість українок зіграють на супертурнірі в США
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Сім українських тенісисток візьмуть участь у престижному турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті, який стане одним із ключових етапів підготовки до заключного Грендслему сезону – US Open.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Усі українки в основі

Еліна Світоліна проведе вже десятий турнір у Цинциннаті. Найкращим результатом першої ракетки України залишається півфінал 2015 року.

Марта Костюк уп'яте зіграє в основній сітці американського "тисячника". Її найкращий виступ – третє коло у 2022 році.

Даяна Ястремська візьме участь у турнірі всьоме, поступаючись серед українок лише Світоліній за кількістю виступів. Вона проходила до третього кола у 2020 році.

Ангеліна Калініна проведе четвертий турнір у Цинциннаті. Її найкращий результат – друге коло у 2023 році.

Юлія Стародубцева вдруге поспіль зіграє в основній сітці. Минулого року українка завершила виступ уже після стартового матчу.

Для Дарії Снігур та Олександри Олійникової це буде дебют на турнірі. Раніше обидві тенісистки не виступали тут навіть у кваліфікації.

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Коли стартує турнір

Змагання в Цинциннаті пройдуть з 13 по 23 серпня. Перед ними тенісистки зіграють ще один турнір серії WTA 1000 – у канадському Торонто.

Жеребкування основної сітки відбудеться безпосередньо напередодні старту турніру.

Змагання у Цинциннаті традиційно вважаються одними із найпрестижніших після Grand Slam. Саме тут провідні тенісистки світу завершують підготовку до US Open, тестуючи форму на хардовому покритті.

Раніше ми писали, що Костюк дихає у спину Світоліній в оновленому рейтингу WTA.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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