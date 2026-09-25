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Теннис 25 сентября 2026 · 08:43

Триумф в Италии: украинская теннисистка завоевала самый большой титул в карьере

Дарья Есипчук победно завершила увлекательный финал на престижных грунтовых кортах
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Триумф в Италии: украинская теннисистка завоевала самый большой титул в карьере
Дарья Есипчук (справа) и Бриана Сабо (фото: instagram.com/dariayesypchuk)
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Украинская теннисистка Дарья Есипчук пополнила свою коллекцию трофеев еще одним титулом. В этот раз украинка отличилась в парном разряде на турнире W35 в Испании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Триумф в Испании

На соревнованиях в испанской Санта-Маргерита-ди-Пуле Есипчук выступала в паре с румынкой Брианой Сабо. Украинско-румынский тандем получил первый номер посева.

В финальном матче Есипчук и Сабо встретились с немецкой парой в составе Лауры Бенер и Франциски Зидат. Поединок получился непростым для фавориток. Первый сет украинка и ее напарница уверенно забрали со счетом 6:1, однако во второй партии немки ответили победой – 6:3.

Судьба титула решалась в решающем тай-брейке. Есипчук и Сабо сумели дожать соперниц – 10:6.

Девятый парный титул украинки

Таким образом, Есипчук завоевала свой девятый парный титул на турнирах World Tennis Tour.

Для украинской теннисистки этот трофей стал самым большим в карьере. Ранее она побеждала также на турнирах категории W15 как в одиночном, так и в парном разрядах.

Победа в Испании позволила Есипчуку пополнить свою коллекцию еще одним значимым трофеем на профессиональном уровне.

Ранее мы рассказали, как сборная Украины, несмотря на поражение Светолиной, пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Теги: Теннис
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