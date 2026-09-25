Тріумф в Італії: українська тенісистка завоювала найбільший титул у кар'єрі

Українська тенісистка Дар'я Єсипчук поповнила свою колекцію трофеїв ще одним титулом. Цього разу українка відзначилася у парному розряді на турнірі W35 в Іспанії.

Тріумф у Іспанії

На змаганнях у іспанській Санта-Маргерита-ді-Пулі Єсипчук виступала в парі з румункою Бріаною Сабо. Українсько-румунський тандем отримав перший номер посіву.

У фінальному матчі Єсипчук та Сабо зустрілися з німецькою парою у складі Лаури Бенер та Франциски Зідат. Поєдинок вийшов непростим для фавориток. Перший сет українка та її напарниця впевнено забрали з рахунком 6:1, однак у другій партії німкені відповіли перемогою – 6:3.

Доля титулу вирішувалася у вирішальному тай-брейку. Єсипчук та Сабо зуміли дотиснути суперниць – 10:6.

Дев'ятий парний титул українки

Таким чином, Єсипчук здобула свій дев'ятий парний титул на турнірах World Tennis Tour.

Для української тенісистки цей трофей став найбільшим у кар'єрі. Раніше вона також перемагала на турнірах категорії W15 як в одиночному, так і в парному розрядах.

Перемога в Іспанії дозволила Єсипчук поповнити свою колекцію ще одним значущим трофеєм на професійному рівні.