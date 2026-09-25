rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 25 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Тріумф в Італії: українська тенісистка завоювала найбільший титул у кар'єрі
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 25 вересня 2026 · 08:43

Тріумф в Італії: українська тенісистка завоювала найбільший титул у кар'єрі

Дар'я Єсипчук переможно завершила захопливий фінал на престижних ґрунтових кортах
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тріумф в Італії: українська тенісистка завоювала найбільший титул у кар'єрі
Дар'я Єсипчук (праворуч) та Бріана Сабо (фото: instagram.com/dariayesypchuk)
Add as a preferred source on Google

Українська тенісистка Дар'я Єсипчук поповнила свою колекцію трофеїв ще одним титулом. Цього разу українка відзначилася у парному розряді на турнірі W35 в Іспанії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Тріумф у Іспанії

На змаганнях у іспанській Санта-Маргерита-ді-Пулі Єсипчук виступала в парі з румункою Бріаною Сабо. Українсько-румунський тандем отримав перший номер посіву.

У фінальному матчі Єсипчук та Сабо зустрілися з німецькою парою у складі Лаури Бенер та Франциски Зідат. Поєдинок вийшов непростим для фавориток. Перший сет українка та її напарниця впевнено забрали з рахунком 6:1, однак у другій партії німкені відповіли перемогою – 6:3.

Доля титулу вирішувалася у вирішальному тай-брейку. Єсипчук та Сабо зуміли дотиснути суперниць – 10:6.

Дев'ятий парний титул українки

Таким чином, Єсипчук здобула свій дев'ятий парний титул на турнірах World Tennis Tour.

Для української тенісистки цей трофей став найбільшим у кар'єрі. Раніше вона також перемагала на турнірах категорії W15 як в одиночному, так і в парному розрядах.

Перемога в Іспанії дозволила Єсипчук поповнити свою колекцію ще одним значущим трофеєм на професійному рівні.

Раніше ми розповіли, як збірна України, попри поразку Світоліної, пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: Теніс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй "Пушкаш Арена" перед матчем Україна – Угорщина: 7 фактів про головний стадіон Будапешта "Пушкаш Арена" перед матчем Україна – Угорщина: 7 фактів про головний стадіон Будапешта Ліга націй: дебют Клоппа, дубль Голанда і успіх Португалії Ліга націй: дебют Клоппа, дубль Голанда і успіх Португалії
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер