Свитолина и Костюк узнали соперниц в Ухане: все матчи украинок на WTA 1000

Организаторы турнира WTA 1000 в китайском Ухане определили потенциальных соперниц украинских теннисисток. В основную сетку попали семь представительниц Украины, среди которых Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пропустят стартовый раунд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.
Получившая пятый номер посева Элина Свитолина начнет выступления со второго круга. Ее первой соперницей станет победительница матча между чешкой Екатериной Синяковой и "нейтральной" Людмилой Самсоновой.
Марта Костюк также пропустит первый круг. Украинка, посеянная под восьмым номером, встретится с победительницей противостояния между гречанкой Марией Саккари и хорваткой Донной Векич.
Другие представительницы Украины будут стартовать с первого раунда:
Помимо одиночного разряда, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят в Ухане и в парном турнире. Украинки получили вайлдкард.
В первом матче они сыграют против тандема – представительницы Турции Зейнеп Сонмез и филиппинки Александры Эалы.
Турнир WTA 1000 в Ухане состоится 12-18 октября 2026 года. Матчи основной сетки в одиночном разряде начнутся в понедельник, 12 октября.
Ранее мы сообщали, что Марта Костюк уже начала тренировку в Ухане.