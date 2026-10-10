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Теннис 10 октября 2026 · 14:27

Свитолина и Костюк узнали соперниц в Ухане: все матчи украинок на WTA 1000

В общей сложности семь представительниц Украины готовятся к последнему в сезоне мейджору
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина и Костюк узнали соперниц в Ухане: все матчи украинок на WTA 1000
Свитолина продолжает борьбу за выход на Итоговый турнир (Фото: elisvitolina, Instagram)
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Организаторы турнира WTA 1000 в китайском Ухане определили потенциальных соперниц украинских теннисисток. В основную сетку попали семь представительниц Украины, среди которых Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пропустят стартовый раунд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.

С кем сыграют украинки в Ухане

Получившая пятый номер посева Элина Свитолина начнет выступления со второго круга. Ее первой соперницей станет победительница матча между чешкой Екатериной Синяковой и "нейтральной" Людмилой Самсоновой.

Марта Костюк также пропустит первый круг. Украинка, посеянная под восьмым номером, встретится с победительницей противостояния между гречанкой Марией Саккари и хорваткой Донной Векич.

Другие представительницы Украины будут стартовать с первого раунда:

  • Юлия Стародубцева – против одной из победительниц квалификации. В случае успеха украинка может встретиться с чешкой Каролиной Муховой.
  • Дарья Снигур - против 14-й сеяной бельгийки Элизе Мертенс.
  • Александра Олейникова – против представительницы Индонезии Джанис Тджен. В случае победы, украинка может сыграть с другой представительницей Украины.
  • Ангелина Калинина – против британки Соней Картел. Победительница этого матча может встретиться с четвертой сеяной Линдой Носковой из Чехии.
  • Даяна Ястремская – против испанки Кристины Букши. Далее победительницу может ждать действующая чемпионка "Ролан Гаррос" Мирра Андреева.

Калинина и Ястремская сыграют вместе в паре

Помимо одиночного разряда, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят в Ухане и в парном турнире. Украинки получили вайлдкард.

В первом матче они сыграют против тандема – представительницы Турции Зейнеп Сонмез и филиппинки Александры Эалы.

Турнир WTA 1000 в Ухане состоится 12-18 октября 2026 года. Матчи основной сетки в одиночном разряде начнутся в понедельник, 12 октября.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк уже начала тренировку в Ухане.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
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