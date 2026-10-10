Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000

Організатори турніру WTA 1000 в китайському Ухані визначили потенційних суперниць українських тенісисток. До основної сітки потрапили сім представниць України, серед яких Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пропустять стартовий раунд.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA .

З ким зіграють українки в Ухані

Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер посіву, розпочне виступи з другого кола. Її першою суперницею стане переможниця матчу між чешкою Катержиною Синяковою та "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

Марта Костюк також пропустить перше коло. Українка, посіяна під восьмим номером, зустрінеться з переможницею протистояння між гречанкою Марією Саккарі та хорваткою Донною Векич.

Інші представниці України стартуватимуть із першого раунду:

Юлія Стародубцева - проти однієї з переможниць кваліфікації. У разі успіху українка може зустрітися з чешкою Кароліною Муховою.

- проти однієї з переможниць кваліфікації. У разі успіху українка може зустрітися з чешкою Кароліною Муховою. Дарія Снігур - проти 14-ї сіяної бельгійки Елізе Мертенс.

- проти 14-ї сіяної бельгійки Елізе Мертенс. Олександра Олійникова - проти представниці Індонезії Джаніс Тджен. У разі перемоги українка може зіграти з іншою представницею України.

- проти представниці Індонезії Джаніс Тджен. У разі перемоги українка може зіграти з іншою представницею України. Ангеліна Калініна - проти британки Соней Картел. Переможниця цього матчу може зустрітися з четвертою сіяною Ліндою Носковою з Чехії.

- проти британки Соней Картел. Переможниця цього матчу може зустрітися з четвертою сіяною Ліндою Носковою з Чехії. Даяна Ястремська - проти іспанки Крістіни Букши. Далі на переможницю може чекати чинна чемпіонка "Ролан Гаррос" Мірра Андрєєва.

Калініна та Ястремська зіграють разом у парі

Окрім одиночного розряду, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська виступлять в Ухані й у парному турнірі. Українки отримали вайлдкард.

У першому матчі вони зіграють проти тандему - представниці Туреччини Зейнеп Сонмез та філіппінки Александри Еали.

Турнір WTA 1000 в Ухані відбудеться 12–18 жовтня 2026 року. Матчі основної сітки в одиночному розряді розпочнуться в понеділок, 12 жовтня.