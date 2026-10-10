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Теніс 10 жовтня 2026 · 14:27

Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000

Загалом сім представниць України готуються до останнього в сезоні мейджору
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000
Світоліна продовжує боротьбу за вихід на Підсумковий турнір (Фото: elisvitolina, Instagram)
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Організатори турніру WTA 1000 в китайському Ухані визначили потенційних суперниць українських тенісисток. До основної сітки потрапили сім представниць України, серед яких Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пропустять стартовий раунд.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.

З ким зіграють українки в Ухані

Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер посіву, розпочне виступи з другого кола. Її першою суперницею стане переможниця матчу між чешкою Катержиною Синяковою та "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

Марта Костюк також пропустить перше коло. Українка, посіяна під восьмим номером, зустрінеться з переможницею протистояння між гречанкою Марією Саккарі та хорваткою Донною Векич.

Інші представниці України стартуватимуть із першого раунду:

  • Юлія Стародубцева - проти однієї з переможниць кваліфікації. У разі успіху українка може зустрітися з чешкою Кароліною Муховою.
  • Дарія Снігур - проти 14-ї сіяної бельгійки Елізе Мертенс.
  • Олександра Олійникова - проти представниці Індонезії Джаніс Тджен. У разі перемоги українка може зіграти з іншою представницею України.
  • Ангеліна Калініна - проти британки Соней Картел. Переможниця цього матчу може зустрітися з четвертою сіяною Ліндою Носковою з Чехії.
  • Даяна Ястремська - проти іспанки Крістіни Букши. Далі на переможницю може чекати чинна чемпіонка "Ролан Гаррос" Мірра Андрєєва.

Калініна та Ястремська зіграють разом у парі

Окрім одиночного розряду, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська виступлять в Ухані й у парному турнірі. Українки отримали вайлдкард.

У першому матчі вони зіграють проти тандему - представниці Туреччини Зейнеп Сонмез та філіппінки Александри Еали.

Турнір WTA 1000 в Ухані відбудеться 12–18 жовтня 2026 року. Матчі основної сітки в одиночному розряді розпочнуться в понеділок, 12 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк вже почала тренування в Ухані.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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УПЛ 10 жовтня 13:00
Чорноморець - : - Харків
УПЛ 10 жовтня 13:00
Оболонь - : - Кривбас
УПЛ 10 жовтня 13:00
Колос - : - Епіцентр
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