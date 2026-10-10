Боротьба за дебют на Підсумковому турнірі: Костюк провела тренування після травми

Друга ракетка України Марта Костюк відновила повноцінні тренування після проблем із зап’ястям. Українка готується до турніру WTA 1000 в Ухані, де спробує покращити позиції в чемпіонській гонці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на портал "Великий теніс України" .

Поверненя після травми

Костюк пропустила турнір China Open у Пекіні через травму правого зап’ястя, якої зазнала ще під час американської хардової серії. Через цю проблему тенісистка також не змогла допомогти збірній України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Востаннє Марта грала в середині вересня на турнірі WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У чвертьфіналі українка поступилася Людмилі Самсоновій, після чого взяла паузу для відновлення.

Тепер Костюк уже тренується на кортах в Ухані, де наступного тижня розпочнеться черговий турнір категорії WTA 1000.

Марта Костюк повертається до Туру та боротиметься за місце на WTA Finals



Українка вже тренується на кортах в Ухані, де наступного тижня відбудеться турнір WTA 1000.#UkrainianTennis #WuhanOpen #WTA pic.twitter.com/Q3y83143OA — Теніс України Новини від BTU (@UkrainianTennis) October 9, 2026

Які шанси Костюк потрапити на WTA Finals

У чемпіонській гонці сезону українка посідає дев’яте місце, маючи у своєму активі 3910 очок. Попереду неї розташувалися чешки Лінда Носкова з 4234 балами та Кароліна Мухова, яка набрала 4400 очок.

Відповідно до правил WTA, сім найкращих тенісисток чемпіонської гонки отримують прямі путівки на підсумковий турнір. Восьме місце може дістатися найвище розташованій у межах топ-20 переможниці турніру Grand Slam поточного сезону, якщо вона ще не кваліфікувалася серед перших семи.

Тому для гарантованого потрапляння на WTA Finals Костюк важливо насамперед наблизитися до сьомої позиції та набрати якомога більше очок на заключних турнірах сезону.

Коли Костюк стартує в Ухані

На турнірі в Ухані українка буде серед сіяних тенісисток, тому розпочне виступ одразу з другого кола. Основна сітка змагань стартує 12 жовтня.