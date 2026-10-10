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Теннис 10 октября 2026 · 12:30

Борьба за дебют на Итоговом турнире: Костюк провела тренировку после травмы

Турнир в Ухане может стать решающим для Марты в борьбе за место среди лучших теннисисток сезона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Борьба за дебют на Итоговом турнире: Костюк провела тренировку после травмы
Марта Костюк вернулась в соревнования (Фото: martakostyuk, Instagram)
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк возобновила полноценные тренировки после проблем с запястьем. Украинка готовится к турниру WTA 1000 в Ухане, где попытается улучшить позиции в чемпионской гонке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на портал "Большой теннис Украины".

Возвращение после травмы

Костюк пропустила турнир China Open в Пекине из-за травмы правого запястья, подвергшейся еще во время американской хардовой серии. Из-за этой проблемы теннисистка также не смогла помочь сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

В последний раз Марта играла в середине сентября на турнире WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. В четвертьфинале украинка уступила Людмиле Самсоновой, после чего взяла паузу для восстановления.

Теперь Костюк тренируется на кортах в Ухане, где на следующей неделе начнется очередной турнир категории WTA 1000.

Какие шансы Костюк попасть на WTA Finals

В чемпионской гонке сезона украинка занимает девятое место, имея в своем активе 3910 очков. Впереди ее расположились чешки Линда Носкова с 4234 баллами и Каролина Мухова, набравшая 4400 очков.

Согласно правилам WTA, семь лучших теннисисток чемпионской гонки получают прямые путевки на итоговый турнир. Восьмое место может достичь наивысшей расположенной в пределах топ-20 победительницы турнира Grand Slam текущего сезона, если она еще не квалифицировалась среди первых семи.

Поэтому для гарантированного попадания на WTA Finals Костюк важно, прежде всего, приблизиться к седьмой позиции и набрать как можно больше очков на заключительных турнирах сезона.

Когда Костюк стартует в Ухане

На турнире в Ухане украинка будет среди сеяных теннисисток, поэтому начнет выступление сразу со второго круга. Основная сетка соревнований стартует 12 октября.

Ранее мы сообщали, что Александра Олейникова неожиданно снялась с турнира в Китае после разговора с врачом, находясь в статусе первой сеяной.

Теги: Теннис Марта Костюк
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