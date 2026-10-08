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Теннис 08 октября 2026 · 10:42

Олейникова, в статусе первой сеяной, неожиданно снялась с турнира в Китае после разговора с врачом

Украинка выиграла стартовый матч, но во втором круге была вынуждена досрочно завершить выступление
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олейникова, в статусе первой сеяной, неожиданно снялась с турнира в Китае после разговора с врачом
Александра Олейникова (фото: Getty Images)
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Украинская теннисистка Александра Олейникова досрочно завершила выступления на турнире WTA 125 в Сучжоу. Во втором круге соревнований первая сеяна не смогла доиграть матч против "нейтральной" белоруски Алены Фалей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

Ход матча и отказ Олейниковой

Александра Олейникова уверенно начала турнир в статусе лидера посева, обыграв в первом круге китаянку Чжэн Вушуан (6:0, 6:4). Однако в поединке второго круга против "нейтральной" Алены Фалей из Беларуси ситуация для украинки сложилась неудачно. В первом сете Олейникова вела со счетом 3:0, но соперница сумела отыграться. Судьбу партии решил тай-брейк, на котором украинка упустила сетбол и уступила со счетом 6:7.

Во втором сете инициатива полностью перешла к сопернице, которая выиграла первые четыре гейма. При счете 0:4 Олейникова после продолжительной консультации с врачом приняла решение не продолжать игру и досрочно покинула турнир.

Выступления украинок в Сучжоу

Несмотря на вылет Олейниковой, на турнире WTA 125 в Сучжоу продолжает борьбу другая представительница Украины - Катарина Завацкая. Она попала в основную сетку как "лаки-лузер" после снятия казахстанки Юлии Путинцевой.

Во втором круге Завацкая уверенно победила "нейтральную" Дарью Хомутянскую (6:4, 6:4). В следующем раунде украинская теннисистка встретится с шестой сеяной турнира мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Ранее мы сообщили, что 15-летняя украинка Полина Скляр пробилась на юниорский WTA Finals.

Теги: Теннис
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