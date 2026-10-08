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Теніс 08 жовтня 2026 · 10:42

Олійникова, у статусі першої сіяної, несподівано знялася з турніру в Китаї після розмови з лікарем

Українка виграла стартовий матч, але у другому колі була змушена достроково завершити виступ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олійникова, у статусі першої сіяної, несподівано знялася з турніру в Китаї після розмови з лікарем
Олександра Олійникова (фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Олександра Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA 125 у Сучжоу. У другому колі змагань перша сіяна не змогла дограти матч проти "нейтральної" білоруски Альони Фалей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

Перебіг матчу та відмова Олійникової

Олександра Олійникова впевнено розпочала турнір у статусі лідерки посіву, обігравши в першому колі китаянку Чжен Вушуан (6:0, 6:4). Проте в поєдинку другого кола проти "нейтральної" Альони Фалей з Білорусі ситуація для українки склалася невдало. У першому сеті Олійникова вела з рахунком 3:0, але суперниця зуміла відігратися. Долю партії вирішив тай-брейк, на якому українка втратила сетбол і поступлася з рахунком 6:7.

У другому сеті ініціатива повністю перейшла до суперниці, яка виграла перші чотири гейми. За рахунку 0:4 Олійникова після тривалої консультації з лікарем ухвалила рішення не продовжувати гру та достроково залишила турнір.

Виступи українок у Сучжоу

Попри виліт Олійникової, на турнірі WTA 125 у Сучжоу продовжує боротьбу інша представниця України – Катаріна Завацька. Вона потрапила до основної сітки як "лакілузерка" після зняття казахстанки Юлії Путінцевої.

У другому колі Завацька впевнено перемогла "нейтральну" Дар'ю Хомутянську (6:4, 6:4). У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з шостою сіяною турніру мексиканкою Ренатою Сарасуа.

Раніше ми повідомили, що 15-річна українка Поліна Скляр пробилась на юніорський WTA Finals.

Теги: Теніс
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