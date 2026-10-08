Третя в історії: 15-річна українка Скляр пробилась на юніорський WTA Finals

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр отримала право виступити на World Tennis Tour Junior Finals-2026. Турнір збере вісім найкращих юніорок сезону та стане для україніки можливістю поборотися за престижний титул і важливі рейтингові очки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на World Tennis.
World Tennis Tour Junior Finals-2026 відбудеться 21-25 жовтня у китайському Ченду на кортах Sichuan International Tennis Center. До змагань відібралися вісім найкращих юніорок за підсумками останніх 12 місяців.
Компанію Скляр на турнірі складуть:
Учасниць розділять на дві групи по чотири тенісистки. Кожна гравчиня проведе по три матчі, після чого дві найкращі з кожного квартету вийдуть до півфіналу.
Переможниця турніру зможе заробити до 1000 рейтингових очок. Це стільки ж, скільки нараховують за перемогу на юніорському турнірі Grand Slam.
У 2026 році Поліна Скляр продемонструвала найкращі результати від початку виступів. 15-річна українка виграла два турніри категорії J200 - у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та зіграла у півфіналі J500 в Оффенбаху.
На юніорських турнірах Grand Slam Скляр дійшла до другого кола Australian Open і Ролан Гаррос, вийшла до півфіналу Вімблдону та третього кола US Open.
Завдяки цим результатам українка увійшла до топ-8 світового юніорського рейтингу та отримала право виступити на підсумковому турнірі сезону.
World Tennis Tour Junior Finals проводиться з 2015 року та вважається одним із важливих етапів переходу від юніорського до професійного тенісу. У різні роки тут виступали майбутні чемпіонки Grand Slam Маркета Вондроушова, Єлєна Рибакіна, Софія Кенін та Єлена Остапенко.
Вихід Скляр у фінал – вже третій у історії вітчизняного тенісу. У 2017 році чемпіонкою юніорського Підсумкового турніру стала Марта Костюк, а у 2019-му Дарія Снігур дійшла до фіналу, де поступилася Діан Паррі.
Окрім рейтингових очок, учасниці отримають гранти на подальші поїздки та виступи у професійному турі. Загальний фонд грантів у 2026 році перевищить 220 тисяч доларів, а переможниця жіночого турніру зможе отримати до 23 тисяч доларів.
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