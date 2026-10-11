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Теннис 11 октября 2026 · 20:12

Свитолина не хочет для дочери собственного пути в теннисе: от чего спортсменка стремится уберечь Скай

Первая ракетка Украины рассказала о спортивных увлечениях дочери и объяснила, почему вместе с мужем не хотели бы для нее профессиональной теннисной карьеры.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Свитолина не хочет для дочери собственного пути в теннисе: от чего спортсменка стремится уберечь Скай
Свитолина вместе с мужчиной (фото: instagram.com/elisvitolina)
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Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что не хотела бы, чтобы ее дочь Скай повторила ее путь в профессиональном теннисе. Спортсменка объяснила это многочисленными трудностями и жертвами, по которым ей самой пришлось пройти ради успешной карьеры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на подкаст Tennis Insider Club .

Какое спортивное будущее Свитолина желает дочери

Во время разговора с бывшей французской теннисисткой Каролин Гарсией украинка рассказала, что они с Монфисом хотели познакомить Скай с другими видами спорта. В то же время, девочка уже интересуется теннисом, ведь постоянно видит родителей на соревнованиях.

"Мы хотели бы открыть для нее какой-то другой вид спорта. Но ей нравится теннис. Пожалуй, потому что каждый раз, когда мы куда-то едем, это теннисный турнир. Она это знает", – рассказала Свитолина.

По словам теннисистки, дочь активно поддерживает их с мужем и даже записывает мотивационные видео перед матчами.

"Перед каждым нашим матчем посылает видео: "Давай! Победи ту тетю" или "Победи того парня". Теннис уже стал естественной частью ее жизни", – поделилась украинка.

Несмотря на свои пожелания, родители не собираются ограничивать выбор Скай.

"Мы точно не будем против, если она захочет играть. Но заставлять не будем. Для нас главное, чтобы она занималась спортом", – подчеркнула Свитолина.

Украинка добавила, что спортивные занятия помогают детям развивать дисциплину, справляться с отрицательными эмоциями и переключать внимание.

Почему Свитолина хочет уберечь дочь от профессионального тенниса

Свитолина объяснила, что за успехами на теннисном корте стоят не только победы и яркие эмоции, но и годы тяжелого труда, жертв и болезненных моментов.

Имея большой опыт выступлений на самом высоком уровне, спортсменка не хотела бы, чтобы ее дочери пришлось пройти через подобные испытания.

"Мы сами через столько всего прошли. Столько жертв, столько боли, столько плохих моментов. Конечно, были и хорошие. Но когда оглядываешься назад, не хочется, чтобы твой ребенок пережил все эти плохие вещи", – призналась Элина.

Именно поэтому украинка надеется, что Скай найдет увлечение в другой спортивной дисциплине. И один из возможных вариантов у семьи уже есть.

"Возможно, другой спорт будет лучше. Она очень любит гольф. Так что попробуем", - отметила Свитолина.

Ранее сообщалось, чтоСвитолина и Костюк узнали соперниц в Ухане.

Теги: Элина Свитолина
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