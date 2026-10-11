Світоліна не хоче для доньки власного шляху в тенісі: від чого спортсменка прагне вберегти Скай

Українська тенісистка Еліна Світоліна зізналася, що не хотіла б, аби її донька Скай повторила її шлях у професійному тенісі. Спортсменка пояснила це численними труднощами та жертвами, через які їй самій довелося пройти заради успішної кар'єри.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на подкаст Tennis Insider Club .

Яке спортивне майбутнє Світоліна бажає доньці

Під час розмови з колишньою французькою тенісисткою Каролін Гарсією українка розповіла, що вони з Монфісом хотіли б познайомити Скай з іншими видами спорту. Водночас дівчинка вже цікавиться тенісом, адже постійно бачить батьків на змаганнях.

"Ми хотіли б відкрити для неї якийсь інший вид спорту. Але їй подобається теніс. Мабуть, тому що щоразу, коли ми кудись їдемо, це тенісний турнір. Вона це знає", – розповіла Світоліна.

За словами тенісистки, донька активно підтримує їх із чоловіком і навіть записує мотиваційні відео перед матчами.

"Перед кожним нашим матчем надсилає відео: "Давай! Переможи ту тітку" або "Переможи того хлопця". Теніс уже став природною частиною її життя", – поділилася українка.

Попри власні побажання, батьки не збираються обмежувати вибір Скай.

"Ми точно не будемо проти, якщо вона захоче грати. Але примушувати не будемо. Для нас головне, щоб вона займалася спортом", – наголосила Світоліна.

Українка додала, що спортивні заняття допомагають дітям розвивати дисципліну, справлятися з негативними емоціями та перемикати увагу.

Чому Світоліна хоче вберегти доньку від професійного тенісу

Світоліна пояснила, що за успіхами на тенісному корті стоять не лише перемоги та яскраві емоції, а й роки важкої праці, жертв і болісних моментів.

Маючи великий досвід виступів на найвищому рівні, спортсменка не хотіла б, щоб її доньці довелося пройти через подібні випробування.

"Ми самі через стільки всього пройшли. Стільки жертв, стільки болю, стільки поганих моментів. Звичайно, були й хороші. Але коли озираєшся назад, не хочеться, щоб твоя дитина пережила всі ті погані речі", – зізналася Еліна.

Саме тому українка сподівається, що Скай знайде захоплення в іншій спортивній дисципліні. І один із можливих варіантів у родини вже є.

"Можливо, інший спорт буде кращим. Вона дуже любить гольф. Тож спробуємо", – зазначила Світоліна.