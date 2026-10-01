Слезы и круг уважения в Токио: легендарный Кэй Нишикори объявил о завершении карьеры

Японский теннисист Кэй Нишикори официально завершил профессиональную карьеру. Последним турниром в карьере 36-летнего спортсмена стал домашний Japan Open в Токио, где он потерпел поражение от восьмой ракетки мира Фрэнсиса Тиафо.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport .

Эмоциональное прощание и круг уважения

После поединка против Тиафо Нишикори не смог сдержать слез, обращаясь к трибунам центрального корта, где он становился чемпионом в 2012 и 2014 годах. Спортсмен сделал круг уважения, благодаря болельщикам за многолетнюю поддержку.

"Играть в Японии - это всегда особый момент. Хотелось бы показать немного более убедительную игру, но я счастлив, что боролся до самого конца. Горжусь тем, что не сдался и доиграл до последнего", - поделился эмоциями японский теннисист.

В ходе прощальной церемонии на арене продемонстрировали видеообращение звездных коллег - Новака Джоковича, Энди Маррея и Майкла Чанга.

"Твоя стойкость и бойцовский дух - всегда возвращаться после многих трудностей - действительно заслуживают похвалы и восхищения. У нас были замечательные битвы по всему миру. Я очень рад, что ты завершаешь карьеру в своем городе, в своей стране, перед своими людьми", - отметил в своем поздравлении серб Новак Джокович.

Историческое наследие и карьерные достижения

Нишикори начал заниматься теннисом в пятилетнем возрасте, а в 14 лет переехал на тренировку во Флориду. За свою 19-летнюю профессиональную карьеру он стал одним из самых успешных азиатских теннисистов в истории, хотя и неоднократно страдал травмами.

В 2014-м году он стал первым японцем, который добрался до финала турнира Большого шлема на US Open, одолев на пути первую ракетку мира Новака Джоковича. Однако в финале Нишикори уступил Марину Чиличу.

Также спортсмен завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, выиграв матч за третье место у Рафаэля Надаля.

Всего в достижении японской звезды - 12 одиночных трофеев ATP, 40 побед над теннисистами из топ-10 и статус первого японца в первой десятке мирового рейтинга. Наивысшая ступенька для него была четвертая.

При этом у Нишикори также есть уникальная статистика - он занимает третье место в истории ATP по проценту выигранных решающих сетов (72.5%), уступая лишь Бьорну Долгу (73.4%) и Джону Макинрой (72.8%).