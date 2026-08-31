Без шансов против квалифайерки: Калинина сенсационно проиграла на старте US Open

Пятая ракетка Украины и 51-я в мировом рейтинге Ангелина Калинина завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026 года уже после стартового матча. Отечественная спортсменка сенсационно уступила японке Химено Сакацуме, продлив свою неутешительную серию поражений на турнирах Grand Slam.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Химено Сакацуме (Япония) – 3:6, 3:6

Как прошел матч

Первой соперницей украинки в Нью-Йорке стала 144-я ракетка мира Химено Сакацуме, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Поединок начался с брейка Калининой, однако после удачного стартового гейма украинка отдала четыре розыгрыша подряд.

Во второй партии японская теннисистка удерживала инициативу и довела матч до уверенной победы за 1 час 23 минуты - 6:3, 6:3.

Антирекорд Калининой на Grand Slam

Это поражение стало для Ангелиной уже пятым подряд в первых раундах основной сетки турниров "мейджор". Подобный спад произошел в карьере теннисистки впервые – в 2026 году ей так и не удалось выиграть ни одной дуэли в основе Грендслемов.

Калинина стала уже второй представительницей Украины, покинувшей US Open-2026 на старте – ранее выступления прекратила Даяна Ястремская. В то же время борьбу на хардовых кортах Нью-Йорка продолжают Марта Костюк и Элина Свитолина.