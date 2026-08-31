Без шансів проти кваліфаєрки: Калініна сенсаційно програла на старті US Open

П'ята ракетка України та 51-ша у світовому рейтингу Ангеліна Калініна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США 2026 року вже після стартового матчу. Вітчизняна спортсменка сенсаційно поступалася японці Хімено Сакацуме, подовживши свою невтішну серію поразок на турнірах Grand Slam.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

US Open. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія) – 3:6, 3:6

Як пройшов матч

Першою суперницею українки в Нью-Йорку стала 144-та ракетка світу Хімено Сакацуме, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Поєдинок розпочався з брейку Калініної, проте після вдалого стартового гейму українка віддала чотири розіграші поспіль.

У другій партії японська тенісистка утримувала ініціативу й довела матч до впевненої перемоги за 1 годину 23 хвилини – 6:3, 6:3.

Антирекорд Калініної на Grand Slam

Ця поразка стала для Ангеліної вже п'ятою поспіль у перших раундах основної сітки турнірів "мейджор". Подібний спад трапився у кар'єрі тенісистки вперше – у 2026 році їй так і не вдалося виграти жодної дуелі в основі Грендслемів.

Калініна стала вже другою представницею України, яка залишила US Open-2026 на старті – раніше виступи припинила Даяна Ястремська. Водночас боротьбу на хардових кортах Нью-Йорка продовжують Марта Костюк та Еліна Світоліна.