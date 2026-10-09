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Теннис 09 октября 2026 · 19:07

Сенсация в Шанхае: Джокович проиграл 34-й ракетке мира

Победа в Пекине не помогла легендарному теннисисту продолжить успешную серию в Китае
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сенсация в Шанхае: Джокович проиграл 34-й ракетке мира
Джокович не смог продолжить победное шествие в Китае (Фото: djokernole, Instagram)
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Сербский теннисист Новак Джокович неожиданно проиграл поляку Губерту Гуркачу в стартовом для себя матче турнира ATP 1000 в Шанхае. Одиннадцатая ракетка мира уступила сопернику в двух сетах.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Поражение от 34-й ракетки мира

В первом сете соперники уверенно действовали на собственных подачах, однако в конце партии Гуркач сумел сделать брейк и выиграл со счетом 6:4.

Вторая партия тоже прошла в напряженной борьбе. Однако поляк снова оказался сильнее и закрыл сет со счетом 6:3, оформив победу с итоговым счетом 2:0.

Для Гуркач этот успех стал особенным: он впервые в карьере победил Джоковича после восьми предыдущих поражений в очных противостояниях.

ATP 1000, Шанхай, 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) – Губерт Гуркач (Польша) – 4:6, 3:6.

Фиаско после триумфа

В Шанхай серб приехал после успешного выступления на турнире в Пекине, где получил свой 102-й титул в профессиональной карьере. Однако продлить победную серию на китайских кортах ему не удалось.

Джокович является четырехкратным чемпионом Мастерса в Шанхае, но в этот раз завершил выступления уже после первого для себя матча.

С кем Гуркач сыграет дальше

В третьем круге турнира Гуркач встретится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Музетти и китайцем Чжоу Й.

Для польского теннисиста победа над Джоковичем стала важным шагом на турнире, где он уже торжествовал в 2023 году.

Ранее мы сообщали, что первая ракетка мира Янник Синнер досрочно завершил сезон .

Теги: Теннис Новак Джокович
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