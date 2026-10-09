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Теніс 09 жовтня 2026 · 19:07

Сенсація в Шанхаї: Джокович програв 34-й ракетці світу

Перемога в Пекіні не допомогла легендарному тенісисту продовжити успішну серію в Китаї
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сенсація в Шанхаї: Джокович програв 34-й ракетці світу
Джокович не зміг продовжити переможну ходу в Китаї (Фото: djokernole, Instagram)
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Сербський тенісист Новак Джокович несподівано програв поляку Губерту Гуркачу в стартовому для себе матчі турніру ATP 1000 у Шанхаї. Одинадцята ракетка світу поступилася супернику у двох сетах.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Поразка від 34-ї ракетки світу

У першому сеті суперники впевнено діяли на власних подачах, однак наприкінці партії Гуркач зумів зробити брейк і виграв її з рахунком 6:4.

Друга партія також пройшла у напруженій боротьбі. Проте поляк знову виявився сильнішим і закрив сет із рахунком 6:3, оформивши перемогу з підсумковим рахунком 2:0.

Для Гуркача цей успіх став особливим: він уперше в кар’єрі переміг Джоковича після восьми попередніх поразок у очних протистояннях.

ATP 1000, Шанхай, 1/32 фіналу

Новак Джокович (Сербія) - Губерт Гуркач (Польща) - 4:6, 3:6.

Фіаско після тріумфу

До Шанхая серб приїхав після успішного виступу на турнірі в Пекіні, де здобув свій 102-й титул у професійній кар’єрі. Однак продовжити переможну серію на китайських кортах йому не вдалося.

Джокович є чотириразовим чемпіоном Мастерса в Шанхаї, але цього разу завершив виступи вже після першого для себе матчу.

З ким Гуркач зіграє далі

У третьому колі турніру Гуркач зустрінеться з переможцем протистояння між італійцем Лоренцо Музетті та китайцем Чжоу Ї.

Для польського тенісиста перемога над Джоковичем стала важливим кроком на турнірі, де він уже тріумфував у 2023-му році.

Раніше ми повідомляли, що перша ракетка світу Яннік Сіннер достроково завершив сезон.

Теги: Теніс Новак Джокович
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