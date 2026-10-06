Не дограв фінал, але переміг: Джокович виграв турнір в Пекіні

Новак Джокович став чемпіоном турніру ATP 500 у Пекіні, здобувши титул після двох дострокових завершень матчів. У фіналі Алекс Де Мінор знявся на початку другого сету.

Як Джокович переміг Де Мінора

Перший сет фіналу вийшов максимально напруженим. Джокович та Де Мінор не дозволили один одному зробити брейк, тому за рахунку 6:6 справа дійшла до тайбрейку. На ньому сильнішим виявився серб - 7:3. Джокович забрав першу партію та повів у матчі.

Після завершення сету обидва тенісисти зверталися по медичну допомогу. Де Мінор залишив корт, а після повернення продовжив гру з перев'язаним лівим стегном. На старті другого сету Джокович забрав перший гейм - і після цього Де Мінор вирішив знятися через травму.

A heartbreaking end



Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury #ChinaOpen pic.twitter.com/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

ATP 500. Пекін. Фінал

Новак Джокович (Сербія) - Алекс Де Мінор (Австралія) - 7:6 (7:3), 1:0 (відмова).

Джокович не програє у Пекіні з 2009 року

Для Джоковича це вже сьомий титул на турнірі в Пекіні. Серб виграв усі 34 матчі, які провів на China Open, і залишається непереможним на цьому турнірі з моменту дебюту у 2009 році.

Джокович є одноосібним рекордсменом Пекіна за кількістю титулів. Найближчі переслідувачі мають значно менше перемог на турнірі.

Фіналу передували два дострокові півфінали

Шлях Джоковича до фіналу також виявився незвичайним. У півфіналі проти Даніїла Мєдвєдєва серб вів 7:5, 5:3 та подавав на матч. Під час розіграшу росіянин ударив м'ячем у бік трибун, влучивши у глядача. Після цього Мєдвєдєва дискваліфікували, а Джокович отримав путівку до фіналу.

Інший півфінал також не завершився повністю. Алекс Де Мінор перемагав Губерта Гуркача (6:4, 3:2), коли поляк через травму був змушений знятися.

Таким чином, обидва фіналісти не дограли свої півфінальні матчі, а фінал також завершився достроково.

Джокович здобув 102-й титул у кар'єрі

Перемога в Пекіні стала для Джоковича 102-м титулом у професійній кар'єрі та першим трофеєм у 2026 році. Востаннє серб вигравав турнір у 2025 році - тоді він став чемпіоном ATP 250 в Афінах.

Після тріумфу в Пекіні Джокович також встановив історичне досягнення: він став першим тенісистом, який вигравав щонайменше один титул в одиночному розряді 21 сезон поспіль.