rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 06 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Не дограв фінал, але переміг: Джокович виграв турнір в Пекіні
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 06 жовтня 2026 · 18:11

Не дограв фінал, але переміг: Джокович виграв турнір в Пекіні

Серб не програв жодного повного матчу на шляху до титулу - ще два матчі за участю серба не дограли
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не дограв фінал, але переміг: Джокович виграв турнір в Пекіні
Джокович лишається непереможним в Пекіні (Фото: djokernole, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Новак Джокович став чемпіоном турніру ATP 500 у Пекіні, здобувши титул після двох дострокових завершень матчів. У фіналі Алекс Де Мінор знявся на початку другого сету.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Як Джокович переміг Де Мінора

Перший сет фіналу вийшов максимально напруженим. Джокович та Де Мінор не дозволили один одному зробити брейк, тому за рахунку 6:6 справа дійшла до тайбрейку. На ньому сильнішим виявився серб - 7:3. Джокович забрав першу партію та повів у матчі.

Після завершення сету обидва тенісисти зверталися по медичну допомогу. Де Мінор залишив корт, а після повернення продовжив гру з перев'язаним лівим стегном. На старті другого сету Джокович забрав перший гейм - і після цього Де Мінор вирішив знятися через травму.

ATP 500. Пекін. Фінал

Новак Джокович (Сербія) - Алекс Де Мінор (Австралія) - 7:6 (7:3), 1:0 (відмова).

Джокович не програє у Пекіні з 2009 року

Для Джоковича це вже сьомий титул на турнірі в Пекіні. Серб виграв усі 34 матчі, які провів на China Open, і залишається непереможним на цьому турнірі з моменту дебюту у 2009 році.

Джокович є одноосібним рекордсменом Пекіна за кількістю титулів. Найближчі переслідувачі мають значно менше перемог на турнірі.

Фіналу передували два дострокові півфінали

Шлях Джоковича до фіналу також виявився незвичайним. У півфіналі проти Даніїла Мєдвєдєва серб вів 7:5, 5:3 та подавав на матч. Під час розіграшу росіянин ударив м'ячем у бік трибун, влучивши у глядача. Після цього Мєдвєдєва дискваліфікували, а Джокович отримав путівку до фіналу.

Інший півфінал також не завершився повністю. Алекс Де Мінор перемагав Губерта Гуркача (6:4, 3:2), коли поляк через травму був змушений знятися.

Таким чином, обидва фіналісти не дограли свої півфінальні матчі, а фінал також завершився достроково.

Джокович здобув 102-й титул у кар'єрі

Перемога в Пекіні стала для Джоковича 102-м титулом у професійній кар'єрі та першим трофеєм у 2026 році. Востаннє серб вигравав турнір у 2025 році - тоді він став чемпіоном ATP 250 в Афінах.

Після тріумфу в Пекіні Джокович також встановив історичне досягнення: він став першим тенісистом, який вигравав щонайменше один титул в одиночному розряді 21 сезон поспіль.

Раніше ми повідомляли, що перша ракетка світу Яннік Сіннер достроково завершив сезон.

Теги: Теніс Новак Джокович
Головні матчі
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Англія - : - Чехія
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Хорватія - : - Іспанія
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Швейцарія - : - Північна Македонія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Без конкурентів: Гутцайт переобрався на посаду президента НОК Без конкурентів: Гутцайт переобрався на посаду президента НОК Скандальний плювок: в УЄФА відкрили розслідування через конфлікт між збірними Ізраїлю та Ірландії Скандальний плювок: в УЄФА відкрили розслідування через конфлікт між збірними Ізраїлю та Ірландії Невдалий старт: Кіченок поступилась сіяному дуету на турнірі WTA 1000 у Пекіні Невдалий старт: Кіченок поступилась сіяному дуету на турнірі WTA 1000 у Пекіні
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор