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Теннис 29 сентября 2026 · 09:48

Семикратные чемпионы: Украина узнала соперника в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису узнала оппонентов в борьбе за повышение в классе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Семикратные чемпионы: Украина узнала соперника в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса
Сборная Украины после победы над Кипром (Фото: ukrainian_tennis_federation, Instagram)
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Мужская сборная Украины по теннису узнала соперника в плейофе Первой мировой группы Кубка Дэвиса. По итогам официальной жеребьевки "сине-желтые" сразятся против сборной Швеции.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Кубка Дэвиса.

Условия противостояния и рейтинг сборных

Матчи плейоф состоятся в феврале 2027 года. Хозяевами матчевой встречи будут шведские теннисисты. Это связано с тем, что предыдущая очная дуэль команд в 2018 году проходила в Украине в Днепре, где хозяева уступили со счетом 2:3.

Путевку в плейоф Первой мировой группы украинцы завоевали благодаря уверенной победе над сборной Кипра (3:1) во Второй мировой группе. Этот успех позволил команде улучшить положение в этом турнире.

"Сине-желтые" поднялись на 3 строчки и занимают 44-е место в мировом рейтинге. Зато скандинавы занимают 30-ю строчку после потери трех позиций из-за поражения от Чехии в матче за выход в финальный раунд отбора.

Титулованный оппонент

Сборная Швеции является одной из самых успешных команд по всей истории турнира. Скандинавская сборная занимает 5-е место по общему количеству трофеев, выиграв Кубок Дэвиса 7 раз.

Впрочем, последний раз шведы торжествовали еще в 1998 году. Помимо поражения от Чехии в феврале 2026 года, скандинавы также уступили Китайскому Тайбэю в сентябре 2026-го.

Ранее мы сообщали, что Украина уступила в финале Кубка Билли Джин Кинг, впервые в истории пробившись туда.

Теги: Теннис Сборная Украины
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