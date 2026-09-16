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Теннис 16 сентября 2026 · 13:00

Нет возможности: Стародубцева призналась, что не была дома с 2022 года

Украинская теннисистка призналась, почему пока не может вернуться на Родину
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нет возможности: Стародубцева призналась, что не была дома с 2022 года
Юлия Стародубцева (Фото: yuliiastar17, Instagram)
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева призналась, что не была в родном доме с 2022 года. По словам спортсменки, ее родной город Каховка остается под временной оккупацией.

Об этом Юлия Стародубцева рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Боль от обстрелов и оккупированный дом

Юлия Стародубцева поделилась эмоциями, которые испытывает, когда выходит на корт на фоне новостей об очередных массированных российских ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Украины.

"У каждого нормального украинца одна и такая же реакция на массовые удары, и я не исключение. Это отвратительно и трагически", - подчеркнула теннисистка.

Также украинка призналась, что самой болью для нее является невозможность попасть в родной дом. Спортсменка не была дома с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, ведь ее город - Каховка - остается оккупированным.

"Я не была дома с 2022-го года и пока не планирую ехать в Украину, потому что не могу приехать в родной город. Но если вопрос, хотела бы я хотя бы заехать в Украину как на отдых, тогда ответ - да, очень", - отметила Стародубцева.

Тоска по Родине и фаворит в мировой кухне

Сейчас посещение Украины мешает и плотный спортивный график. Однако Юлия подчеркнула, что обожает страну, людей в ней и украинскую культуру.

"Нашу кухню я ищу повсюду по миру, потому что даже после всего, что я перепробовала, могу утвердительно заявить, что украинская кухня - это лучшая кухня в мире. Даже мой парень австралиец соглашается", - отметила Стародубцева.

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева назвала свою следующую цель после прорыва в рейтинге WTA.

Теги: Теннис
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