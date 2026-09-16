Нема можливості: Стародубцева зізналась, що не була вдома з 2022 року

Українська тенісистка Юлія Стародубцева зізналася, що не була в рідному домі з 2022-го року. За словами спортсменки, її рідне місто Каховка наразі залишається під тимчасовою окупацією.

Біль від обстрілів та окупований дім

Юлія Стародубцева поділилася емоціями, які відчуває, коли виходить на корт на тлі новин про чергові масовані російські удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі України.

"У кожного нормального українця одна і така ж сама реакція на масові удари, і я не виняток. Це огидно та трагічно", - наголосила тенісистка.

Також українка зізналася, що найбільшим болем для неї є неможливість потрапити до рідної домівки. Спортсменка не була вдома від початку повномасштабного вторгнення у 2022-му році, адже її місто - Каховка - залишається окупованим.

"Я не була дома з 2022-го року і поки що не планую їхати в Україну, тому що не можу приїхати до рідного міста. Але якщо питання, чи хотіла б я хоча б заїхати в Україну як на відпочинок, то тоді відповідь - так, дуже", - зазначила Стародубцева.

Туга за Батьківщиною та фаворит у світовій кухні

Зараз відвідинам України заважає і щільний спортивний графік. Проте Юлія наголосила, що обожнює країну, людей в ній та українську культуру.

"Нашу кухню я шукаю всюди по світу, бо навіть після всього що я перепробувала, можу ствердно заявити, що українська кухня - це найкраща кухня в світі. Навіть мій хлопець австралієць погоджується", - зазначила Стародубцева.