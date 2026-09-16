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Теннис 16 сентября 2026 · 09:41

За истерику в финале: организаторы US Open оштрафовали Соболенко за разбитую ракетку

Эмоциональный взрыв после фиаско в финале турнира стоил теннисистке кругленькой суммы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
За истерику в финале: организаторы US Open оштрафовали Соболенко за разбитую ракетку
Соболенко сорвалась после поражения в финале (Фото: arynasabalenka, Instagram)
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила штраф в размере 7500 долларов за ненадлежащее поведение во время и после финального матча US Open. Эмоциональная вспышка произошла на фоне поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение журналиста Михала Самульски в соцсети X (Twitter).

За что именно наказали спортсменку

В решающем матче Соболенко уступила Рыбакинию в трех сетах (4:6, 7:5, 2:6). Еще во время игры белоруска получила предупреждение за агрессивные действия с мячом (ball abuse), отправив его на трибуны.

После завершения поединка спортсменка окончательно потеряла контроль над эмоциями – сначала несколькими ударами о корт наголову разбила ракетку. А потом резко отреагировала на оператора, снимавшего ее разочарование.

Согласно официальному отчету организаторов, штраф в 7 500 долларов назначен по статье Abuse of Racquets or Equipment (ненадлежащее обращение с инвентарем). Это поражение стало для белоруски особенно болезненным, поскольку оно прервало его 99-недельное пребывание на вершине мирового тенниса.

Другие громкие штрафы на турнире

Организаторы US Open выписали санкции и другим нарушителям дисциплины:

  • Луисина Джованнини (Аргентина) получила наибольший штраф в 20 000 долларов за "недостаточные усилия" в квалификации (снялась при счете 0:5). Это составило более 62% ее призовых за турнир;
  • Корентен Муте (Франция) – заплатит 15 000 долларов за два отдельных нарушения в первом круге;
  • Теренс Атман и Жайме Фария – оштрафованы на 7 500 долларов каждый;
  • Лучано Дардери получил два штрафа в разных кругах на общую сумму 10 000 долларов.

По 5000 долларов штрафа также выписали Белинди Бенчич, Артуру Фису, Артуру Ферри, Полини Яценко и Франсиско Серундоло.

Раньше мы рассказывали, чем запомнился US Open-2026.

Теги: Теннис
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