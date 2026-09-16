За истерику в финале: организаторы US Open оштрафовали Соболенко за разбитую ракетку

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила штраф в размере 7500 долларов за ненадлежащее поведение во время и после финального матча US Open. Эмоциональная вспышка произошла на фоне поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение журналиста Михала Самульски в соцсети X (Twitter) .

За что именно наказали спортсменку

В решающем матче Соболенко уступила Рыбакинию в трех сетах (4:6, 7:5, 2:6). Еще во время игры белоруска получила предупреждение за агрессивные действия с мячом (ball abuse), отправив его на трибуны.

После завершения поединка спортсменка окончательно потеряла контроль над эмоциями – сначала несколькими ударами о корт наголову разбила ракетку. А потом резко отреагировала на оператора, снимавшего ее разочарование.

Согласно официальному отчету организаторов, штраф в 7 500 долларов назначен по статье Abuse of Racquets or Equipment (ненадлежащее обращение с инвентарем). Это поражение стало для белоруски особенно болезненным, поскольку оно прервало его 99-недельное пребывание на вершине мирового тенниса.

Другие громкие штрафы на турнире

Организаторы US Open выписали санкции и другим нарушителям дисциплины:

Луисина Джованнини (Аргентина) получила наибольший штраф в 20 000 долларов за "недостаточные усилия" в квалификации (снялась при счете 0:5). Это составило более 62% ее призовых за турнир;

Корентен Муте (Франция) – заплатит 15 000 долларов за два отдельных нарушения в первом круге;

Теренс Атман и Жайме Фария – оштрафованы на 7 500 долларов каждый;

Лучано Дардери получил два штрафа в разных кругах на общую сумму 10 000 долларов.

По 5000 долларов штрафа также выписали Белинди Бенчич, Артуру Фису, Артуру Ферри, Полини Яценко и Франсиско Серундоло.