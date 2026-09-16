За истерику в финале: организаторы US Open оштрафовали Соболенко за разбитую ракетку

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила штраф в размере 7500 долларов за ненадлежащее поведение во время и после финального матча US Open. Эмоциональная вспышка произошла на фоне поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение журналиста Михала Самульски в соцсети X (Twitter).
В решающем матче Соболенко уступила Рыбакинию в трех сетах (4:6, 7:5, 2:6). Еще во время игры белоруска получила предупреждение за агрессивные действия с мячом (ball abuse), отправив его на трибуны.
После завершения поединка спортсменка окончательно потеряла контроль над эмоциями – сначала несколькими ударами о корт наголову разбила ракетку. А потом резко отреагировала на оператора, снимавшего ее разочарование.
Согласно официальному отчету организаторов, штраф в 7 500 долларов назначен по статье Abuse of Racquets or Equipment (ненадлежащее обращение с инвентарем). Это поражение стало для белоруски особенно болезненным, поскольку оно прервало его 99-недельное пребывание на вершине мирового тенниса.
Организаторы US Open выписали санкции и другим нарушителям дисциплины:
По 5000 долларов штрафа также выписали Белинди Бенчич, Артуру Фису, Артуру Ферри, Полини Яценко и Франсиско Серундоло.
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