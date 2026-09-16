За істерику в фіналі: організатори US Open оштрафували Соболенко за розбиту ракетку

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко отримала штраф у розмірі 7 500 доларів за неналежну поведінку під час та після фінального матчу US Open. Емоційний спалах стався на тлі поразки від казахстанської тенісистки Олени Рибакіної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис журналіста Міхала Самульскі у соцмережі X (Twitter) .

За що саме покарали спортсменку

У вирішальному матчі Соболенко поступилася Рибакіній у трьох сетах (4:6, 7:5, 2:6). Ще під час гри білоруска отримала попередження за агресивні дії з м'ячем (ball abuse), коли відправила його на трибуни.

Після завершення поєдинку спортсменка остаточно втратила контроль над емоціями - спочатку кількома ударами об корт вщент розбила ракетку. А потім різко відреагувала на оператора, який знімав її розчарування.

Згідно з офіційним звітом організаторів, штраф у 7 500 доларів призначено за статтею Abuse of Racquets or Equipment (неналежне поводження з інвентарем). Ця поразка стала для білоруски особливо болісною, оскільки вона перервала її 99-тижневе перебування на вершині світового тенісу.

Інші гучні штрафи на турнірі

Організатори US Open виписали санкції й іншим порушникам дисципліни:

Луїсіна Джованніні (Аргентина) - отримала найбільший штраф у 20 000 доларів за "недостатні зусилля" у кваліфікації (знялася за рахунку 0:5). Це склало понад 62% від її призових за турнір;

Корентен Муте (Франція) - заплатить 15 000 доларів за два окремі порушення в першому колі;

Теренс Атман та Жайме Фарія - оштрафовані на 7 500 доларів кожен;

Лучано Дардері - отримав два штрафи в різних колах на загальну суму 10 000 доларів.

По 5 000 доларів штрафу також виписали Белінді Бенчич, Артуру Фісу, Артуру Фері, Поліні Яценко та Франсіско Серундоло.