За істерику в фіналі: організатори US Open оштрафували Соболенко за розбиту ракетку

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко отримала штраф у розмірі 7 500 доларів за неналежну поведінку під час та після фінального матчу US Open. Емоційний спалах стався на тлі поразки від казахстанської тенісистки Олени Рибакіної.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис журналіста Міхала Самульскі у соцмережі X (Twitter).
У вирішальному матчі Соболенко поступилася Рибакіній у трьох сетах (4:6, 7:5, 2:6). Ще під час гри білоруска отримала попередження за агресивні дії з м'ячем (ball abuse), коли відправила його на трибуни.
Після завершення поєдинку спортсменка остаточно втратила контроль над емоціями - спочатку кількома ударами об корт вщент розбила ракетку. А потім різко відреагувала на оператора, який знімав її розчарування.
Згідно з офіційним звітом організаторів, штраф у 7 500 доларів призначено за статтею Abuse of Racquets or Equipment (неналежне поводження з інвентарем). Ця поразка стала для білоруски особливо болісною, оскільки вона перервала її 99-тижневе перебування на вершині світового тенісу.
Організатори US Open виписали санкції й іншим порушникам дисципліни:
По 5 000 доларів штрафу також виписали Белінді Бенчич, Артуру Фісу, Артуру Фері, Поліні Яценко та Франсіско Серундоло.
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