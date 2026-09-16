rbc.ua
UA | RU
Середа, 16 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс За істерику в фіналі: організатори US Open оштрафували Соболенко за розбиту ракетку
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 16 вересня 2026 · 09:41

За істерику в фіналі: організатори US Open оштрафували Соболенко за розбиту ракетку

Емоційний вибух після фіаско у фіналі турніру коштував тенісистці кругленької суми
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За істерику в фіналі: організатори US Open оштрафували Соболенко за розбиту ракетку
Соболенко зірвалась після поразки в фіналі (Фото: arynasabalenka, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко отримала штраф у розмірі 7 500 доларів за неналежну поведінку під час та після фінального матчу US Open. Емоційний спалах стався на тлі поразки від казахстанської тенісистки Олени Рибакіної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис журналіста Міхала Самульскі у соцмережі X (Twitter).

За що саме покарали спортсменку

У вирішальному матчі Соболенко поступилася Рибакіній у трьох сетах (4:6, 7:5, 2:6). Ще під час гри білоруска отримала попередження за агресивні дії з м'ячем (ball abuse), коли відправила його на трибуни.

Після завершення поєдинку спортсменка остаточно втратила контроль над емоціями - спочатку кількома ударами об корт вщент розбила ракетку. А потім різко відреагувала на оператора, який знімав її розчарування.

Згідно з офіційним звітом організаторів, штраф у 7 500 доларів призначено за статтею Abuse of Racquets or Equipment (неналежне поводження з інвентарем). Ця поразка стала для білоруски особливо болісною, оскільки вона перервала її 99-тижневе перебування на вершині світового тенісу.

Інші гучні штрафи на турнірі

Організатори US Open виписали санкції й іншим порушникам дисципліни:

  • Луїсіна Джованніні (Аргентина) - отримала найбільший штраф у 20 000 доларів за "недостатні зусилля" у кваліфікації (знялася за рахунку 0:5). Це склало понад 62% від її призових за турнір;
  • Корентен Муте (Франція) - заплатить 15 000 доларів за два окремі порушення в першому колі;
  • Теренс Атман та Жайме Фарія - оштрафовані на 7 500 доларів кожен;
  • Лучано Дардері - отримав два штрафи в різних колах на загальну суму 10 000 доларів.

По 5 000 доларів штрафу також виписали Белінді Бенчич, Артуру Фісу, Артуру Фері, Поліні Яценко та Франсіско Серундоло.

Раніше ми розповідали, чим запам’ятався US Open-2026.

Теги: Теніс
Головні матчі
Кубок України 16 вересня 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Андерлехт - : - Ліон
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Мілан - : - Бенфіка
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Юлія Стародубцева: "Після перемоги над Рибакіною думала, чи зможу зробити це ще раз" Юлія Стародубцева: "Після перемоги над Рибакіною думала, чи зможу зробити це ще раз" Вдруге в кар'єрі: Магучіх претендує на статус найкращої легкоатлетки Європи Вдруге в кар'єрі: Магучіх претендує на статус найкращої легкоатлетки Європи УЄФА визначив арени фіналів єврокубків: де розіграють трофеї у 2028 і 2029 роках УЄФА визначив арени фіналів єврокубків: де розіграють трофеї у 2028 і 2029 роках
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер