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Теннис 15 октября 2026 · 17:50

Громкая сенсация в Ухане: Свитолина получила неожиданную соперницу на пути в полуфинал

170-я ракетка мира выбила из турнира 15-ю сеяную
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкая сенсация в Ухане: Свитолина получила неожиданную соперницу на пути в полуфинал
Элина Свитолина (фото: instagram.com/nbotoronto)
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя соперницы в четвертьфинале престижного турнира серии WTA 1000 в Ухане. За выход в полуфинал украинка сразится с британской теннисисткой Сонай Картал, которая произвела громкую сенсацию в 1/8 финала.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как британка разбила Паолини

Британка Сонай Картал, занимающая 170-е место в мировом рейтинге, неожиданно легко разобралась с 15-й сеяной итальянкой Жасмин Паолини. Поединок длился чуть больше часа и завершился разгромной победой Картал со счетом 6:2, 6:0.

Стоит отметить, что Картал проводит лишь третье соревнование после шестимесячной паузы, связанной со стрессовым переломом позвоночника. По ходу турнира в Ухане она уже успела выбить еще одну украинку – Ангелину Калинину, а также швейцарку Белинду Бенчич.

История очных противостояний

Для Свитолиной и Картал это будет третья очная встреча на кортах. В двух предыдущих поединках победу праздновала украинская теннисистка – на турнире в Мадриде в 2025 году и начале 2026 года в Окленде.

Четвертьфинальный поединок между Элиной Свитолиной и Сонай Картал на хардовых кортах Китая состоится в пятницу, 16 октября.

Ранее мы сообщали, что украинский дуэт Ангелины Калининой и Даяны Ястремской снялся с турнира в Ухане.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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