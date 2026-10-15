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Теніс 15 жовтня 2026 · 17:50

Гучна сенсація в Ухані: Світоліна отримала несподівану суперницю на шляху до півфіналу

170-та ракетка світу вибила з турніру 15-ту сіяну
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гучна сенсація в Ухані: Світоліна отримала несподівану суперницю на шляху до півфіналу
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/nbotoronto)
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Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я суперниці у чвертьфіналі престижного турніру серії WTA 1000 в Ухані. За вихід до півфіналу українка змагатиметься із британською тенісисткою Сонай Картал, яка зробила гучну сенсацію в 1/8 фіналу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як британка розбила Паоліні

Британка Сонай Картал, яка посідає 170-те місце в світовому рейтингу, несподівано легко розібралася з 15-ю сіяною італійкою Жасмін Паоліні. Поєдинок тривав трохи більше години та завершився розгромною перемогою Картал з рахунком 6:2, 6:0.

Варто зазначити, що Картал проводить лише треті змагання після шестимісячної паузи, пов'язаної зі стресовим переломом хребта. По ходу турніру в Ухані вона вже встигла вибити ще одну українку – Ангеліну Калініну, а також швейцарку Белінду Бенчич.

Історія очних протистоянь

Для Світоліної та Картал це буде третя очна зустріч на кортах. У двох попередніх поєдинках перемогу святкувала українська тенісистка – на турнірі в Мадриді у 2025 році та на початку 2026 року в Окленді.

Чвертьфінальний поєдинок між Еліною Світоліною та Сонай Картал на хардових кортах Китаю відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що український дует Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської знявся з турніру в Ухані.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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