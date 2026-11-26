Сборная Италии пробилась в полуфинал финального турнира Кубка Дэвиса, одолев Южную Корею. Действующим чемпионам пришлось спасаться в решающем парном матче после того, как команды обменялись победами в одиночных встречах.

Музетти принес Италии первое очко

Во втором четвертьфинале командного турнира в Болонье итальянцы открыли счет благодаря Лоренцо Музетти, уверенно обыгравшему Хон Сон Чхана - 6:0, 7:6(5).

Для Музетти это было первое выступление в командном турнире с ноября 2024 года. Теннисист также прервал серию из пяти поражений в одиночных матчах и одержал первую победу за последние четыре года.

Квон Сун У перевернул матч с Коболли

Южная Корея восстановила равновесие благодаря Квон Сун У, который в драматическом противостоянии одолел Флавио Коболли. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (3), 7:6 (5) в пользу корейского теннисиста.

Квон впервые в карьере победил соперника из топ-10 рейтинга, прервав серию из десяти поражений в таких встречах. Эта победа стала для него шестой подряд и 18-й в Кубке Дэвиса за 28 сыгранных одиночных матчей.

Берреттини и Вавассори решили судьбу противостояния

В решающем парном матче Маттео Берреттини и Андреа Вавассори встретились с Чон Хеном и Квон Сун У. Итальянский дуэт одержал победу в двух тайбрейках - 7:6(2), 7:6(11) - и обеспечил своей команде выход в следующий раунд.

Для Берреттини и Вавассори это был первый совместный матч в Кубке Дэвиса, хотя в целом они уже в третий раз играли вместе в сезоне. В апреле теннисисты одержали одну победу на турнире Masters в Монте-Карло.

Италия продолжает серию и сыграет с Чехией

Сборная Италии продлила свою беспроигрышную серию в Кубке Дэвиса до 15 матчей. Итальянцы, которые выигрывали турнир в течение трех предыдущих сезонов, теперь будут готовиться к полуфинальному противостоянию со сборной Чехии, которое состоится в пятницу.