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Другое 14 ноября 2026 · 19:26

Золото без поражения и драматическое серебро: как украинцы выступили на Кубке Европы по пляжному волейболу

Киевская Sunrise Beach Sports Academy защитила женский титул и добыла в борьбе серебро в мужском турнире
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Золото без поражения и драматическое серебро: как украинцы выступили на Кубке Европы по пляжному волейболу
Женская команда Sunrise Beach Sports Academy (фото: ФВУ)

Киевский клуб Sunrise Beach Sports Academy получил золотые и серебряные награды Клубного Кубка Европы по пляжному волейболу (CEV Beach Volley European Cup), состоявшемуся в турецкой Алании. Женская команда выиграла все десять матчей и защитила чемпионский титул, а мужская остановилась в шаге от золота после драматического финала.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Украинки выиграли все десять матчей

В женском турнире столичный клуб представляли Валентина Давидова, Ангелина Хмель, Ева Сердюк и Дарья Романюк. Команда выступала под руководством тренера Николая Бабича.

По формату соревнований каждый клуб представляли две пары, проводившие отдельные матчи в рамках командных противостояний.

Украинки уверенно преодолели групповой этап, выиграв все встречи и заняв первое место. Благодаря этому они вышли в полуфинал.

В борьбе за место в финале Sunrise Beach Sports Academy во второй раз на турнире встретилась с французским Montpellier Beach Volley. Как и на групповой стадии, украинский клуб выиграл со счетом 2:0.

В решающем противостоянии киевлянки не оставили шансов испанскому CV Majadahonda, также выиграв оба матча – 2:0.

В общей сложности Давидова, Хмель, Сердюк и Романюк одержали десять побед в десяти матчах, не потерпев ни одного поражения.

Таким образом, Sunrise Beach Sports Academy во второй раз стала сильнейшим женским клубом Европы. Предыдущий титул украинки завоевали в прошлом году на турнире в Греции.

Мужчины уступили в "золотом" сете

В мужском турнире за киевский клуб выступали Антон Моисеев, Виталий Саввин, Иван Лихацкий и Ричард Лихацкий.

На групповом этапе украинцы выиграли два командных противостояния, еще одно завершили вничью и с первого места пробились в полуфинал.

Там Sunrise Beach Sports Academy одолела турецкий TVF Spor Lisesi со счетом 2:0 и вышла в финал.

В решающем противостоянии соперником украинцев стал итальянский ASD Beach Volley Training.

Команды обменялись победами в матчах отдельных пар, поэтому при счете 1:1 судьбу чемпионского титула решал дополнительный "золотой" сет до 15 очков.

От украинского клуба в нем выступили Иван Лихацкий и Виталий Саввин. Однако в решающей борьбе сильнее оказались итальянцы, получившие главный трофей.

Украинская команда завершила турнир с серебряными наградами, улучшив свой прошлогодний результат.

Ранее Украину развели из РФ на чемпионате мира по волейболу.

Главные матчи
Лига наций 14 ноября 21:45
Северная Ирландия - : - Украина
WTA Finals 14 ноября 23:15
Линда Носкова - : - Элина Свитолина
Лига наций 14 ноября 21:45
Португалия - : - Дания
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