Золото без жодної поразки та драматичне срібло: як українці виступили на Кубку Європи з пляжного волейболу

Київський клуб Sunrise Beach Sports Academy здобув золоті та срібні нагороди Клубного Кубка Європи з пляжного волейболу (CEV Beach Volley European Cup), який відбувся в турецькій Аланії. Жіноча команда виграла всі десять матчів і захистила чемпіонський титул, а чоловіча зупинилася за крок від золота після драматичного фіналу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Українки виграли всі десять матчів

У жіночому турнірі столичний клуб представляли Валентина Давідова, Ангеліна Хміль, Єва Сердюк та Дар'я Романюк. Команда виступала під керівництвом тренера Миколи Бабіча.

За форматом змагань кожен клуб представляли дві пари, які проводили окремі матчі в межах командних протистоянь.

Українки впевнено подолали груповий етап, вигравши всі зустрічі та посівши перше місце. Завдяки цьому вони напряму вийшли до півфіналу.

У боротьбі за місце у фіналі Sunrise Beach Sports Academy вдруге на турнірі зустрілася з французьким Montpellier Beach Volley. Як і на груповій стадії, український клуб переміг із рахунком 2:0.

У вирішальному протистоянні киянки не залишили шансів іспанському CV Majadahonda, також вигравши обидва матчі – 2:0.

Загалом Давідова, Хміль, Сердюк і Романюк здобули десять перемог у десяти матчах, не зазнавши жодної поразки.

Таким чином, Sunrise Beach Sports Academy вдруге поспіль стала найсильнішим жіночим клубом Європи. Попередній титул українки вибороли торік на турнірі в Греції.

Чоловіки поступилися в "золотому" сеті

У чоловічому турнірі за київський клуб виступали Антон Моїсеєв, Віталій Саввін, Іван Ліхацький та Річард Ліхацький.

На груповому етапі українці виграли два командні протистояння, ще одне завершили внічию та з першого місця пробилися до півфіналу.

Там Sunrise Beach Sports Academy здолала турецький TVF Spor Lisesi з рахунком 2:0 та вийшла до фіналу.

У вирішальному протистоянні суперником українців став італійський ASD Beach Volley Training.

Команди обмінялися перемогами в матчах окремих пар, тому за рахунку 1:1 долю чемпіонського титулу вирішував додатковий "золотий" сет до 15 очок.

Від українського клубу в ньому виступили Іван Ліхацький та Віталій Саввін. Однак у вирішальній боротьбі сильнішими виявилися італійці, які здобули головний трофей.

Українська команда завершила турнір зі срібними нагородами, покращивши свій минулорічний результат.