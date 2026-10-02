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Другое 02 октября 2026 · 17:11

Звездная прыгунья в воду из Украины внезапно заявила о смене гражданства

19-летняя Нелли Чукановская назвала страну, которую теперь хочет представлять на международных соревнованиях
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звездная прыгунья в воду из Украины внезапно заявила о смене гражданства
Нелли Чукановская (фото: Euroaquatics)
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Украинская чемпионка Европы по хайдайвингу Нелли Чукановская шокировала спортивное сообщество заявлением о намерении сменить спортивное гражданство. 19-летняя спортсменка, принесшая Украине историческую награду, планирует в дальнейшем представлять Хорватию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу "Высотные прыжки в воду" в Facebook.

Почему чемпионка Европы выбрала Хорватию

Спортсменка записала видеообращение, в котором объяснила свое решение тем, что после начала полномасштабного вторжения России она нашла новый дом в Хорватии. Именно там она живет, тренируется и видит свое будущее.

"Моя мечта - однажды выступать за Хорватию. Я хочу строить свое будущее именно здесь, потому что это мой дом", - заявила Чукановская на хорватском языке.

При этом она подчеркнула, что Украина навсегда останется в ее сердце, но смена гражданства является шагом благодарности и желанием развивать этот вид спорта в балканской стране.

Нелли Чукановская родилась в Покрове Днепропетровской области. В начале полномасштабного вторжения России в Украину спортсменка выехала в Хорватию, где продолжила тренировки под руководством украинского специалиста Олега Вишиванова.

Спортивные достижения Чукановской

Нелли Чукановская является яркой представительницей мировой элиты хайдайвинга. В 2022 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в прыжках с 12-метровой высоты, а уже в 2026 году завоевала первое в истории Украины "золото" чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Сейчас спортсменка продолжает выступления под украинским флагом. В сентябре она приняла участие в финале престижной серии Red Bull Cliff Diving, а завершить текущий сезон украинка намерена на этапе Кубка мира в Китае, который запланирован на 21-22 ноября.

Ранее лидер сборной Украины по дзюдо рассказал о смене гражданства.

Главные матчи
Лига наций 2 октября 21:45
Україна - : - Северная Ирландия
Лига наций 2 октября 21:45
Франция - : - Италия
Суперлига 2 октября 18:30
Прикарпатье-Говерла - : - Запорожье
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