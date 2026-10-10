Опередил дуэт "Феррари": Ферстаппен выиграл второй поул подряд

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в Гран-При Сингапуре в Формуле-1. Нидерландец в последнем сегменте смог обойти обоих пилотов "Феррари".

Борьба за поул-позицию

Наиболее горькой эта квалификация стала Льюиса Хэмилтон – гонщик "Феррари" был лидером в первом и втором сегментах. Но в решающем, третьем, пропустил не только Ферстаппена – но и своего партнера по команде Шарля Леклера.

Текущий лидер чемпионата Кими Антонелли смог показать лишь четвёртый результат. Также стоит отметить Джорджа Расселла, показавшего шестой результат – но будет стартовать в хвосте пелетона из-за смены силовой установки.

Другие результаты квалификации

Наибольшей сенсацией стал вылет Исаака Аджара в первом сегменте квалификации – пилот "Ред Булл" не смог попасть в топ-16 из-за проблем с коробкой передач.

Также в первом сегменте выбыли оба пилота "Астон Мартин", оба пилота "Кадиллак", а также Алекс Албон. Во втором сегменте квалификацию окончили Нико Хюлькенберг, Оливер Берман, Эстебан Окон, Карлос Сайнс, Габриэль Бортолето и Франко Колапинто.

Результаты квалификации в Сингапуре

Чего ждать в воскресенье

Гонка 17 этапа чемпионата начнется 11 октября в 15:00 по киевскому времени. Стоит отметить. что Кими Антонелли уже имеет преимущество над ближайшим преследователем, Джорджем Расселом, 89 очков в турнирной таблице. Пока Кими не может выиграть чемпионат (ведь "на столе" еще остаются 175 очков), однако 4-е место в спринте и старт со второго ряда завтра дают ему неплохие шансы увеличить отрыв от напарника.

Также следует следить за Расселлом и Аджаром. Оба пилота будут стартировать с последнего ряда, и могут показать впечатляющий прорыв через пелетон. И не стоит забывать о потенциальной борьбе между Норрисом и Пиастри, которые будут стартовать 5-м и 7-м соответственно. А к чему может привести такая борьба гонщиков Макларен, мы видели в спринте.