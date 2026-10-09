Несмотря на проблемы с болидом: Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Сингапура

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к спринту на Гран-При Сингапуре в Формуле-1. Нидерландец второй этап подряд демонстрирует высокие результаты, опережая гонщиков из "Мерседес" и "Феррари".

Итоги квалификации

Ферстаппен опередил британца Джорджа Расселла из "Мерседес" и монегаска Шарля Леклера из "Феррари". При этом победу Макс одержал лишь в решающей попытке, но не демонстрируя лучшие результаты устраивающей первой практики.

А вот лидер общего зачета чемпионата мира, итальянец Андреа Кими Антонелли, занял только седьмое место.

Проблемы Макса с болидом

На протяжении всей пятницы нидерландец был вынужден бороться не только с другими гонщиками, но и с техническими проблемами. Перед самой спринт-квалификацией на машине возникла неисправность системы рекуперации энергии ERS.

А еще раньше, во время первой и единственной практики Гран-при Сингапура, он около половины сессии оставался без радиосвязи с командой.

Итоги спринт-квалификации и расписание этапа

В общей сложности первая десятка по итогам квалификации выглядит так:

Макс Ферстаппен, "Ред Булл" Джордж Расселл, "Мерседес" Шарль Леклер, "Феррари" Оскар Пиастри, "Макларен" Ландо Норрис, "Макларен" Льюис Хэмилтон, "Феррари" Андреа Кими Антонелли, "Мерседес" Лиам Лоусон, "Рейсинг Буллс" Исаак Аджар, "Ред Булл" Пьер Гасли, "Альпин"

Спринт на Гран При Сингапура-2026 состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 12:00 по киевскому времени.

Также 10 октября состоится квалификация к воскресной основной гонке, начало квалификации – в 16:00 по Киеву. А сама гонка начнется 11 октября в 15.00.