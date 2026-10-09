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Інше 09 жовтня 2026 · 18:00

Попри проблеми з болідом: Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту на Гран-прі Сінгапуру

Гонщик "Ред Булл" випередив Джорджа Расселла та Шарля Леклера
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Попри проблеми з болідом: Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту на Гран-прі Сінгапуру
Макс Ферстаппен (Фото: Formula-1)
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Пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації до спринта на Гран-Прі Сінгапура в Формулі-1. Нідерландець другий етап поспіль демонструє високі результати, випереджаючи гонщиків з "Мерседес" та "Феррарі".

Про підсумки спринт-кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.

Підсумки кваліфікації

Ферстаппен випередив британця Джорджа Расселла з "Мерседес" та монегаска Шарля Леклера з "Феррарі". При цьому перемогу Макс здобув лише у вирішальній спробі, та не демонструючи найкращі результати владнає першої практики.

А от лідер загального заліку чемпіонату світу, італієць Андреа Кімі Антонеллі, посів лише сьоме місце.

Проблеми Макса із болідом

Впродовж всієї пʼятниці нідерландець був змушений боротись не лише з іншими гонщиками - а й з технічними проблемами. Перед самою спринт-кваліфікацією на його машині виникла несправність системи рекуперації енергії ERS.

А ще раніше, під час першої та єдиної практики Гран-прі Сінгапуру він близько половини сесії залишався без радіозв'язку з командою.

Підсумки спринт-кваліфікації та розклад етапу

Загалом перша десятка за підсумками кваліфікації виглядає так:

  1. Макс Ферстаппен, "Ред Булл"
  2. Джордж Расселл, "Мерседес"
  3. Шарль Леклер, "Феррарі"
  4. Оскар Піастрі, "Макларен"
  5. Ландо Норріс, "Макларен"
  6. Льюїс Хемілтон, "Феррарі"
  7. Андреа Кімі Антонеллі, "Мерседес"
  8. Ліам Лоусон, "Рейсінг Буллс"
  9. Ісак Аджар, "Ред Булл"
  10. П’єр Гаслі, "Альпін"

Спринт на Гран-Прі Сінгапура-2026 відбудеться в суботу, 10 жовтня. Початок - о 12:00 за київським часом.

Також 10 жовтня відбудеться кваліфікація до недільної основної гонки, початок кваліфікації - о 16:00 за Києвом. А сама гонка розпочнеться 11 жовтня о 15:00.

Раніше ми повідомляли, що пілот "Мерседес" Джордж Расселл отримає жорсткий штраф на Гран-прі Сингапуру.

Теги: Формула-1
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