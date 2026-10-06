Нові проблеми: Расселл отримає жорсткий штраф у Сінгапурі

Пілот "Мерседес" Джордж Расселл стартуватиме з кінця стартової решітки на Гран-прі Сінгапуру через перевищення дозволеного ліміту силових установок. Британцю доведеться встановити п'ятий двигун за сезон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Чому Расселл отримає штраф

Проблема виникла після Гран-прі Бахрейну, де силова установка Расселла вийшла з ладу. Через це команда "Мерседес" змушена встановити на його болід новий двигун.

За правилами Формули-1, протягом сезону пілот може використати не більше чотирьох силових агрегатів без штрафних санкцій. Расселл уже вичерпав дозволений ліміт, тому встановлення п'ятого двигуна автоматично призведе до покарання.

Таким чином, на Гран-прі Сінгапуру британець стартуватиме з кінця пелотону.

"Мерседес" хоче уникнути подальших штрафів

Спочатку очікувалося, що новий силовий агрегат для Расселла буде готовий ближче до Гран-прі США. Однак у "срібних стрілах" планують пришвидшити його розробку, щоб британець отримав двигун уже до етапу в Сінгапурі. Це дозволить команді уникнути додаткових проблем із силовими установками на наступних Гран-прі.

Для "Мерседес" ситуація з Расселлом стала не першою подібною проблемою цього сезону. Раніше представник команди Андреа Кімі Антонеллі також отримав штраф через перевищення ліміту силових агрегатів. Через це італієць втратив стартову позицію на Гран-прі Італії.

Коли відбудеться Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Сінгапуру відбудеться 11 жовтня 2026 року. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом.

Попередній етап сезону - Гран-прі Бахрейну - завершився перемогою Макса Ферстаппена з "Ред Булл".l