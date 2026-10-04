Хаос на Гран-прі Бахрейну: Ферстаппен виграв першу гонку сезону після шаленої зливи

Макс Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні у Формулі-1. Гонка на Гран-прі Бахрейну пройшла за складних погодних умов і подарувала чимало драматичних моментів.

Хаос у Малайзії

Гран-прі Бахрейну довелося перенести до Малайзії через безпекову ситуацію на Близькому Сході. Уже на новому місці проведенню перегонів завадила сильна злива.

Старт мав відбутися о 10:00 за Києвом, однак через негоду його відклали приблизно на півтори години. Додаткові проблеми виникли через технічні несправності на окремих машинах.

Пілоти зрештою розпочали гонку з третього кола після трьох формувальних кіл.

Перша перемога Ферстаппена

Стартувавши з поулу, Макс Ферстаппен ("Ред Булл") спершу втратив позиції, але згодом завдяки вдалій стратегії та віртуальному автомобілю безпеки повернув собі лідерство. Чотириразовий чемпіон світу впевнено довів гонку до перемоги, здобувши свій перший тріумф у поточному сезоні.

Неймовірний прорив продемонстрував Льюїс Хемілтон ("Феррарі"). На старті команда помилилася з вибором шин, випустивши пілотів на софті замість проміжної гуми, через що британець скотився вглиб пелотона. Проте завдяки своєчасним піт-стопам та появі сейфті-кара Хемілтон зумів відігратися і фінішувати на третій сходинці подіуму. Другим же гонку завершив лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес").

Драма Расселла та топ-10 Гран-прі

Не обійшлося без серйозних втрат для претендентів на титул. Партнер Антонеллі по команді Джордж Расселл проводив сильну гонку, проте за кілька кіл до фінішу на його боліді несподівано відмовив двигун. Через цю технічну катастрофу британець достроково зійшов з дистанції, практично втративши надії на чемпіонство.

Підсумкові результати Гран-прі Бахрейну (топ-10):

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Льюїс Хемілтон ("Феррарі") Шарль Леклер ("Феррарі") Ісак Аджар ("Ред Булл") Оскар Піастрі ("Макларен") Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") Ландо Норріс ("Макларен") Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз")

Особистий залік та Кубок конструкторів

За підсумками Гран-прі пілот "Мерседеса" Андреа Кімі Антонеллі максимально наблизився до чемпіонського титулу Формули-1. Його єдиний конкурент і напарник Джордж Расселл вже відстає на 84 пункти.

Особистий залік пілотів:

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 320 очок Джордж Расселл ("Мерседес") – 236 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 214 Шарль Леклер ("Феррарі") – 191 Ландо Норріс ("Макларен") – 188 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 188

Кубок конструкторів:

"Мерседес" – 556 очок "Феррарі" – 405 "Макларен" – 316 "Ред Булл" – 298

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, 11 жовтня, у Сінгапурі.