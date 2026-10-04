Хаос на Гран-при Бахрейна: Ферстаппен выиграл первую гонку сезона после бешеного ливня

Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне в Формуле-1. Гонка на Гран-при Бахрейна прошла в сложных погодных условиях и подарила немало драматических моментов.

Хаос в Малайзии

Гран-при Бахрейна пришлось перенести в Малайзию из-за ситуации на Ближнем Востоке. Уже на новом месте проведению гонки помешал сильный ливень.

Старт должен был состояться в 10:00 по Киеву, однако из-за непогоды его отложили примерно на полтора часа. Дополнительные проблемы возникли из-за технических неисправностей на отдельных машинах.

Пилоты в конце концов начали гонку с третьего круга после трех формовочных кругов.

Первая победа Ферстаппена

Стартовав с поула, Макс Ферстаппен ("Ред Булл") сначала потерял позиции, но впоследствии благодаря удачной стратегии и виртуальному автомобилю безопасности вернул себе лидерство. Четырехкратный чемпион мира уверенно довел гонку до победы, одержав свой первый триумф в текущем сезоне.

Невероятный прорыв продемонстрировал Льюис Хэмилтон ("Феррари"). На старте команда ошиблась с выбором шин, выпустив пилотов на софт вместо промежуточной резины, из-за чего британец скатился вглубь пелотона. Однако благодаря своевременным пит-стопам и появлению сейфти-кара Хэмилтон сумел отыграться и финишировать на третьей строчке подиума. Вторым же гонку завершил лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").

Драма Расселла и топ-10 Гран-при

Не обошлось без серьезных потерь претендентам на титул. Партнер Антонелли по команде Джордж Расселл проводил сильную гонку, однако за несколько кругов до финиша на его болиде неожиданно отказал двигатель. Из-за этой технической катастрофы британец досрочно сошел с дистанции, практически потеряв надежду на чемпионство.

Результаты Гран-при Бахрейна (топ-10):

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Шарль Леклер ("Феррари") Исаак Аджар ("Ред Булл") Оскар Пиастри ("Макларен") Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") Ландо Норрис ("Макларен") Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")

Личный зачет и Кубок конструкторов

По итогам Гран-при пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли максимально приблизился к чемпионскому титулу Формулы-1. Его единственный конкурент и напарник Джордж Расселл уже отстает на 84 пункта.

Личный зачет пилотов:

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 320 очков Джордж Расселл ("Мерседес") – 236 Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 214 Шарль Леклер ("Феррари") – 191 Ландо Норрис ("Макларен") – 188 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 188

Кубок конструкторов:

"Мерседес" – 556 очков "Феррари" – 405 "Макларен" – 316 "Ред Булл" – 298

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится уже через неделю, 11 октября, в Сингапуре.