Випередив дует "Феррарі": Ферстаппен виграв другий поул поспіль

Гонщик команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен вперше в кар'єрі виграв кваліфікацію до Гран-Прі Сінгапура в Формулі-1. Нідерландець в останньому сегменті зміг обійти обох пілотів "Феррарі".

Боротьба за поул-позицію

Найбільш гіркою ця кваліфікація стала Льюїса Хемілтон - гонщик "Феррарі" був лідером в першому та другому сегментах. Але в вирішальному, третьому, пропустив не лише Ферстаппена - але й свого партнера по команді Шарля Леклера.

Поточний лідер чемпіонату Кімі Антонеллі зміг показати лише четвертий результат. Також варто відзначити Джорджа Расселла, який показав шостий результат - але стартуватиме в хвості пелетона через заміну силової установки.

Інші результати кваліфікації

Найбільшою сенсацією став виліт Ісака Аджара в першому сегменті кваліфйікації - пілот "Ред Булл" не зміг потрапити до топ-16 через проблеми з коробкою передач.

Також в першому сегменті вибули обидва пілота "Астон Мартін", обидва пілоти "Каділлак", а також Алекс Албон. В другому сегменті кваліфікацію закінчили Ніко Хюлькенберг, Олівер Берман, Естебан Окон, Карлос Сайнс, Ґабріель Бортолето та Франко Колапінто.

Результати кваліфікації в Сінгапурі

На що чекати в неділю

Гонка 17-го етапу чемпіонату розпочнеться 11 жовтня о 15:00 за київським часом. Варто зазначити. що Кімі Антонеллі вже має перевагу над найближчим переслідувачем, Джорджем Расселом, 89 очок в турнірній таблиці. Наразі Кімі не може виграти чемпіонт (адже "на столі" ще лишаються 175 очок), проте 4-те місце в спринті та старт з другого ряду завтра дають йому непогані шанси збільшити відрив від напарника.

Також варто слідкувати за Расселлом та Аджаром. Обидва пілоти старнтуватимуть з останнього ряду, і можуть показати вражаючий прорив через пелетон. І не варто забувати про потенційну боротьбу між Норрісом та Піастрі, які стартуватимуть 5-м та 7-м відповідно. А до чого може призвести така боротьба гонщиків "Макларен", ми бачили в спринті.