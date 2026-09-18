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Другое 18 сентября 2026 · 19:52

Вызов мировым звездам: украинская прыгунья выйдет на старт чисто женского турнира в Лондоне

Ирина Будзинская посоревнуется в прыжках в длину с топ-соперницами.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Вызов мировым звездам: украинская прыгунья выйдет на старт чисто женского турнира в Лондоне
Ирина Будзинская (фото: instagram.com/irimboost)
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Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская получила вызов на престижный чисто женский турнир Athlos в Лондоне. Спортсменка представит Украину в своей профильной дисциплине – прыжках в длину.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Звездные соперницы украинки

Организаторы собрали в Лондоне сильную компанию, гарантирующую высокий уровень конкуренции в борьбе за награды.

В секторе для прыжков в длину конкурентками Будзинской станут чемпионка мира 2025 года в помещении Клер Брайант и действующая победительница Бриллиантовой лиги Моне Николс. Также там будут представлены обладательница титула чемпионки мира в помещении Агате де Соуза и бронзовый призер чемпионата Европы-2026 Хиллари Кпача.

Где и когда смотреть трансляцию

Престижный легкоатлетический турнир в Великобритании состоится уже в пятницу, 18 сентября.

Прямая трансляция соревнований начнется в 21:00 по киевскому времени на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

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Теги: Легкая атлетика
Главные матчи
УПЛ 18 сентября 13:00
Черноморец - : - Оболонь
УПЛ 18 сентября 15:30
Полесье - : - Кривбасс
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