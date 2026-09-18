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Інше 18 вересня 2026 · 19:52

Виклик до світових зірок: українська стрибунка вийде на старт суто жіночого турніру в Лондоні

Ірина Будзинська позмагається у стрибках у довжину з топ-суперницями
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Виклик до світових зірок: українська стрибунка вийде на старт суто жіночого турніру в Лондоні
Ірина Будзинська (фото: instagram.com/irimboost)
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Українська легкоатлетка Ірина Будзинська отримала виклик на престижний суто жіночий турнір Athlos у Лондоні. Спортсменка представить Україну в своїй профільній дисципліні – стрибках у довжину.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Зіркові суперниці українки

Організатори зібрали у Лондоні сильну компанію, що гарантує високий рівень конкуренції у боротьбі за нагороди.

У секторі для стрибків у довжину конкурентками Будзинської стануть чемпіонка світу 2025 року в приміщенні Клер Браянт та чинна переможниця Діамантової ліги Моне Ніколс. Також там будуть представлені володарка титулу чемпіонки світу в приміщенні Агате де Соуза і бронзова призерка чемпіонату Європи-2026 Гіларі Кпача.

Де та коли дивитися трансляцію

Престижний легкоатлетичний турнір у Великій Британії відбудеться вже у п'ятницю, 18 вересня.

Пряма трансляція змагань розпочнеться о 21:00 за київським часом на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше Ярослава Магучіх підбила підсумки сезону та розкрила плани після тріумфу.

Теги: Легка атлетика
Головні матчі
УПЛ 18 вересня 13:00
Чорноморець - : - Оболонь
УПЛ 18 вересня 15:30
Полісся - : - Кривбас
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