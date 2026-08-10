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Другое 10 августа 2026 · 10:07

Украинские пятиборцы устроили сенсационный финиш на Евро в Стамбуле

Наши атлеты прервали двухлетнюю засуху и оставили позади главных фаворитов турнира.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинские пятиборцы устроили сенсационный финиш на Евро в Стамбуле
Сборная Украины по современному пятиборью (фото: НОК Украины)

Мужская сборная Украины по современному пятиборью завоевала важную награду на континентальном первенстве-2026 в Турции. "Сине-желтые" продемонстрировали впечатляющий результат в напряженном противостоянии и завоевали долгожданное место на подиуме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Медальный успех в Стамбуле

В течение 3-9 августа турецкий Стамбул принимал чемпионат Европы по современному пятиборью. Украинские спортсмены завоевали бронзовые награды в мужских командных соревнованиях.

В состав нашей призовой команды вошли:

  • Юрий Ковальчук
  • Максим Агарушев
  • Александр Товкай

Атлеты соревновались в пяти дисциплинах: фехтовании, на полосе препятствий, в стрельбе, плавании и лазер-ране. По итогам всех видов программы украинцы набрали 4668 очков. Первое место заняла сборная Венгрии (4733 очка), а вторыми финишировали представители Франции (4705 очков).

Важный прорыв и лидер команды

Лучший результат в составе сборной Украины показал Юрий Ковальчук, получивший 1587 очков. В личном первенстве украинский пятиборец занял итоговое четвертое место, остановившись в шаге от медали.

Эта награда стала первым успехом мужской команды на континентальном уровне с 2024 года. К слову, Юрий Ковальчук и Александр Товкай были участниками и того призового состава.

Ранее 19-летняя Нелли Чукановская завоевала историческое для Украины "золото" по хайдайвингу.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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