Українські п'ятиборці влаштували сенсаційний фініш на Євро в Стамбулі

Чоловіча збірна України з сучасного п'ятиборства здобула важливу нагороду на континентальній першості-2026 в Туреччині. "Синьо-жовті" продемонстрували вражаючий результат у напруженому протистоянні та завоювали довгоочікуване місце на подіумі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України .

Медальний успіх у Стамбулі

Упродовж 3-9 серпня турецький Стамбул приймав чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства. Українські спортсмени вибороли бронзові нагороди в чоловічих командних змаганнях.

До складу нашої призової команди увійшли:

Юрій Ковальчук

Максим Агарушев

Олександр Товкай

Атлети змагалися у п'яти дисциплінах: фехтуванні, на смузі перешкод, у стрільбі, плаванні та лазер-рані. За підсумками всіх видів програми українці набрали 4668 очок. Перше місце здобула збірна Угорщини (4733 очки), а другими фінішували представники Франції (4705 очок).

Важливий прорив та лідер команди

Найкращий результат у складі збірної України показав Юрій Ковальчук, який здобув 1587 очок. В особистій першості український п'ятиборець посів підсумкове четверте місце, зупинившись за крок від медалі.

Ця нагорода стала першим успіхом чоловічої команди на континентальному рівні з 2024 року. До слова, Юрій Ковальчук та Олександр Товкай були учасниками й того призового складу.