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Інше 10 серпня 2026 · 10:07

Українські п'ятиборці влаштували сенсаційний фініш на Євро в Стамбулі

Наші атлети перервали дворічну засуху та залишили позаду головних фаворитів турніру
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українські п'ятиборці влаштували сенсаційний фініш на Євро в Стамбулі
Збірна України з сучасного п'ятиборства (фото: НОК України)

Чоловіча збірна України з сучасного п'ятиборства здобула важливу нагороду на континентальній першості-2026 в Туреччині. "Синьо-жовті" продемонстрували вражаючий результат у напруженому протистоянні та завоювали довгоочікуване місце на подіумі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Медальний успіх у Стамбулі

Упродовж 3-9 серпня турецький Стамбул приймав чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства. Українські спортсмени вибороли бронзові нагороди в чоловічих командних змаганнях.

До складу нашої призової команди увійшли:

  • Юрій Ковальчук
  • Максим Агарушев
  • Олександр Товкай

Атлети змагалися у п'яти дисциплінах: фехтуванні, на смузі перешкод, у стрільбі, плаванні та лазер-рані. За підсумками всіх видів програми українці набрали 4668 очок. Перше місце здобула збірна Угорщини (4733 очки), а другими фінішували представники Франції (4705 очок).

Важливий прорив та лідер команди

Найкращий результат у складі збірної України показав Юрій Ковальчук, який здобув 1587 очок. В особистій першості український п'ятиборець посів підсумкове четверте місце, зупинившись за крок від медалі.

Ця нагорода стала першим успіхом чоловічої команди на континентальному рівні з 2024 року. До слова, Юрій Ковальчук та Олександр Товкай були учасниками й того призового складу.

Раніше 19-річна Неллі Чуканівська здобула історичне для України "золото" з хайдайвінгу.

Теги: Спортсмени Збірна України
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