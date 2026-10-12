Украина устроила медальный фурор на Евро по фехтованию: кто принес больше всего наград

Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по парафехтованию, который проходил 6-11 октября в британском Кардиффе. Украинские спортсмены завершили континентальное первенство с солидным медальным багажом и оказались среди лидеров общего зачета.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины .

Украина завоевала 16 наград

Национальная сборная Украины завоевала 16 медалей на чемпионате Европы по парафехтованию, который проходил 6-11 октября в Кардиффе. В активе команды пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

По общему количеству медалей украинцы стали лучшими среди всех участников турнира. В медальном зачете сборная заняла второе место, уступив только Италии, которая завоевала 14 наград: шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых.

Кто принес золотые медали

В индивидуальных соревнованиях чемпионкой Европы стала Евгения Бреус, победившая в фехтовании на шпаге в категории А. Еще одно личное золото завоевал Сергей Шавкун в шпаге среди спортсменов категории С.

Три золотые награды украинцы выиграли в командных дисциплинах. В соревнованиях саблистов победили Андрей Демчук, Дмитрий Серьоженко, Артем Манько и Антон Дацко. В командной шпаге лучшими стали Антон Дацко, Олег Науменко, Алексей Закусилов и Артем Манько.

Еще одно золото украинская команда завоевала в смешанных командных соревнованиях по шпаге. Чемпионами стали Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева, Алексей Закусилов и Олег Науменко.

"Серебро" и "бронза" украинской сборной

Пять серебряных наград украинцы завоевали как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Призерами стали Сергей Шавкун (рапира, категория С), Сергей Шептицкий (шпага, категория С) и Надежда Дьолог (рапира, категория B).

В командной рапире "серебро" выиграли Андрей Демчук, Олег Науменко, Дмитрий Серьоженко и Алексей Закусилов. В командной шпаге второе место заняли Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева, Мария Иванчик и Татьяна Позняк.

Бронзовый багаж Украины составил шесть наград. В индивидуальных соревнованиях на пьедестал поднялись Елена Федота-Исаева (сабля, категория B), Антон Дацко и Олег Науменко (рапира, категория B), Артем Манько (сабля, категория А) и Дмитрий Серьоженко (сабля, категория B).

Еще одну бронзовую медаль украинцы завоевали в смешанных командных соревнованиях по сабле. Ее обладателями стали Андрей Демчук, Дмитрий Серьоженко, Евгения Бреус и Елена Федота-Исаева.

Таким образом, сборная Украины завершила чемпионат Европы по парафехтованию на втором месте по количеству золотых наград, но стала лучшей по общему числу медалей.