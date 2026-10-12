Украина устроила медальный фурор на Евро по фехтованию: кто принес больше всего наград

Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы по парафехтованию, который проходил 6-11 октября в британском Кардиффе. Украинские спортсмены завершили континентальное первенство с солидным медальным багажом и оказались среди лидеров общего зачета.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины .
Национальная сборная Украины завоевала 16 медалей на чемпионате Европы по парафехтованию, который проходил 6-11 октября в Кардиффе. В активе команды пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
По общему количеству медалей украинцы стали лучшими среди всех участников турнира. В медальном зачете сборная заняла второе место, уступив только Италии, которая завоевала 14 наград: шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых.
В индивидуальных соревнованиях чемпионкой Европы стала Евгения Бреус, победившая в фехтовании на шпаге в категории А. Еще одно личное золото завоевал Сергей Шавкун в шпаге среди спортсменов категории С.
Три золотые награды украинцы выиграли в командных дисциплинах. В соревнованиях саблистов победили Андрей Демчук, Дмитрий Серьоженко, Артем Манько и Антон Дацко. В командной шпаге лучшими стали Антон Дацко, Олег Науменко, Алексей Закусилов и Артем Манько.
Еще одно золото украинская команда завоевала в смешанных командных соревнованиях по шпаге. Чемпионами стали Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева, Алексей Закусилов и Олег Науменко.
Пять серебряных наград украинцы завоевали как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Призерами стали Сергей Шавкун (рапира, категория С), Сергей Шептицкий (шпага, категория С) и Надежда Дьолог (рапира, категория B).
В командной рапире "серебро" выиграли Андрей Демчук, Олег Науменко, Дмитрий Серьоженко и Алексей Закусилов. В командной шпаге второе место заняли Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева, Мария Иванчик и Татьяна Позняк.
Бронзовый багаж Украины составил шесть наград. В индивидуальных соревнованиях на пьедестал поднялись Елена Федота-Исаева (сабля, категория B), Антон Дацко и Олег Науменко (рапира, категория B), Артем Манько (сабля, категория А) и Дмитрий Серьоженко (сабля, категория B).
Еще одну бронзовую медаль украинцы завоевали в смешанных командных соревнованиях по сабле. Ее обладателями стали Андрей Демчук, Дмитрий Серьоженко, Евгения Бреус и Елена Федота-Исаева.
Таким образом, сборная Украины завершила чемпионат Европы по парафехтованию на втором месте по количеству золотых наград, но стала лучшей по общему числу медалей.
Ранее мы сообщили, что украинский дуэт выиграл медали на Кубке мира по стрельбе в Каире.