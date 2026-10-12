Україна влаштувала медальний фурор на Євро з фехтування: хто приніс найбільше нагород

Збірна України успішно виступила на чемпіонаті Європи з парафехтування, який 6-11 жовтня відбувся у британському Кардіффі. Українські спортсмени завершили континентальну першість із солідним медальним доробком та опинилися серед лідерів загального заліку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію фехтування України .

Україна зібрала 16 нагород

Національна збірна України здобула 16 медалей на чемпіонаті Європи з парафехтування, що проходив 6-11 жовтня у Кардіффі. У доробку команди п'ять золотих, п'ять срібних і шість бронзових нагород.

За загальною кількістю медалей українці стали найкращими серед усіх учасників турніру. У медальному заліку збірна посіла друге місце, поступившись лише Італії, яка здобула 14 нагород: шість золотих, три срібні та п'ять бронзових.

Хто приніс золоті медалі

В індивідуальних змаганнях чемпіонкою Європи стала Євгенія Бреус, яка перемогла у фехтуванні на шпазі в категорії А. Ще одне особисте золото здобув Сергій Шавкун у шпазі серед спортсменів категорії С.

Три золоті нагороди українці вибороли в командних дисциплінах. У змаганнях шаблістів перемогли Андрій Демчук, Дмитро Серьоженко, Артем Манько та Антон Дацко. У командній шпазі найкращими стали Антон Дацко, Олег Науменко, Олексій Закусилов та Артем Манько.

Ще одне золото українська команда здобула у змішаних командних змаганнях зі шпаги. Чемпіонами стали Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва, Олексій Закусилов та Олег Науменко.

"Срібло" та "бронза" української збірної

П'ять срібних нагород українці здобули як в особистих, так і в командних дисциплінах. Призерами стали Сергій Шавкун (рапіра, категорія С), Сергій Шептіцький (шпага, категорія С) та Надія Дьолог (рапіра, категорія B).

У командній рапірі "срібло" вибороли Андрій Демчук, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко та Олексій Закусилов. У командній шпазі друге місце посіли Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва, Марія Іванчик та Тетяна Позняк.

Бронзовий доробок України склав шість нагород. В особистих змаганнях на п'єдестал піднялися Олена Федота-Ісаєва (шабля, категорія B), Антон Дацко та Олег Науменко (рапіра, категорія B), Артем Манько (шабля, категорія А) і Дмитро Серьоженко (шабля, категорія B).

Ще одну бронзову медаль українці здобули у змішаних командних змаганнях із шаблі. Її володарями стали Андрій Демчук, Дмитро Серьоженко, Євгенія Бреус та Олена Федота-Ісаєва.

Таким чином, збірна України завершила чемпіонат Європи з парафехтування на другому місці за кількістю золотих нагород, але стала найкращою за загальним числом медалей.