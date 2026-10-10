Настріляли на "бронзу": український дует виграв перші медалі на Кубку світу в Каїрі

Олена Костевич і Павло Коростильов стали бронзовими призерами заключного етапу Кубка світу з кульової стрільби в Каїрі. Українці посіли третє місце у змаганнях змішаних команд із пневматичного пістолета.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію стрільби України Facebook.

Шлях до фіналу

Олена Костевич і Павло Коростильов представляли Україну в дисципліні змішаних команд зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів на етапі ISSF World Cup Rifle/Pistol у Каїрі, Єгипет.

У кваліфікації український тандем показав другий результат і здобув право виступити у фіналі за участю чотирьох найкращих команд.

"Бронзовий фінал"

У фіналі українці впевнено трималися серед лідерів і навіть виходили на першу позицію. Однак невдалий постріл Костевич на 5,7 очка завадив дуету продовжити боротьбу за золоту нагороду.

У підсумку Костевич і Коростильов набрали 413,4 очка та посіли третє місце, здобувши бронзові медалі. Перемогу святкувала збірна Франції з результатом 479,5 очка. Срібними призерами стали представники Латвії, які набрали 479,0 очка.

Україна відкрила лік медалям у Каїрі

Для збірної України ця нагорода стала першою на заключному етапі Кубка світу з кульової стрільби в Каїрі.

Змагання тривають, тож українські спортсмени матимуть нагоду поповнити медальну скарбничку команди.