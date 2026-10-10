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Другое 10 октября 2026 · 15:29

Настреляли на "бронзу": украинский дуэт выиграл первые медали на Кубке мира в Каире

Наши спортсмены попали в тройку лучших в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Настреляли на "бронзу": украинский дуэт выиграл первые медали на Кубке мира в Каире
Костевич и Коростылев выиграли первые медали для Украины (Фото: Федерация стрельбы Украины, Facebook)
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Елена Костевич и Павел Коростылев стали бронзовыми призерами заключительного этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Каире. Украинцы заняли третье место в соревнованиях смешанных команд по пневматическому пистолету.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию стрельбы Украины Facebook.

Путь в финал

Елена Костевич и Павел Коростылев представляли Украину в дисциплине смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на этапе ISSF World Cup Rifle/Pistol в Каире, Египет.

В квалификации украинский тандем показал второй результат и получил право выступить в финале с участием четырех лучших команд.

"Бронзовый финал"

В финале украинцы уверенно держались среди лидеров и выходили на первую позицию. Однако неудачный выстрел Костевич на 5,7 очка помешал дуэту продолжить борьбу за золотую награду.

В итоге Костевич и Коростылев набрали 413,4 очка и заняли третье место, завоевав бронзовые медали. Победу праздновала сборная Франции с результатом 479,5 очка. Серебряными призерами стали представители Латвии, набравшие 479,0 очка.

Украина открыла счет медалям в Каире

Для сборной Украины эта награда стала первой на заключительном этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Каире.

Соревнования продолжаются, поэтому у украинских спортсменов будет возможность пополнить медальную копилку команды.

Ранее мы сообщали, что Александра Илюхина стала чемпионкой мира по практической стрельбе – впервые в истории Украины.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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