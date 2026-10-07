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Другое 07 октября 2026 · 22:45

Историческое "золото" Украины: Александра Илюхина стала чемпионкой мира по практической стрельбе

Украинка впервые в истории дисциплины выиграла мировое первенство в индивидуальном зачете
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Историческое "золото" Украины: Александра Илюхина стала чемпионкой мира по практической стрельбе
Александра Илюхина (Фото: alexiliukhina, Instagram)
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Александра Илюхина завоевала золотую медаль чемпионата мира по практической стрельбе из ружья (IPSC Shotgun World Shoot 2026). Украинка победила в категории Lady дивизиона Standard на турнире в греческом Коринфе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram Александры Илюхиной.

Илюхина установила историческое достижение

На мировом первенстве в Коринфе соперничали 850 спортсменов из 44 стран мира. Илюхина по итогам турнира заняла первое место среди женщин в своем дивизионе. Украинка опередила представительниц Швеции и Италии, которые получили серебряную и бронзовую медали.

Победа Илюхиной стала исторической для Украины. Она стала первой украинской спортсменкой, выигравшей чемпионат мира по практической стрельбе из ружья в индивидуальном зачете.

Эмоции чемпионки

После победы Илюхина поделилась эмоциями в соцсетях и отметила историчность своего результата.

"Впервые за 50-летнюю историю нашего спорта гимн Украины звучит из пьедестала чемпионата мира в индивидуальном зачете по практической стрельбе из ружья. Невероятно рада, что мне это удалось", - написала чемпионка мира.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский наградил известного украинского фехтовальщика орденом "За заслуги".

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
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