Орден для чемпиона: Зеленский наградил известного украинского фехтовальщика

Украинский фехтовальщик Роман Свичкарь получил орден "За заслуги" III степени. Государственную награду спортсмену присудили Дню физической культуры и спорта Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины .

Основания для награды

Соответствующий Указ №903/2026 Президент подписал по случаю Дня физической культуры и спорта Украины.

Романа Свичкаря наградили за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, высокие спортивные результаты, многолетнюю профессиональную деятельность и подъем международного авторитета государства.

Достижения спортсмена

Свичкарь – заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Европы и трехкратный медалист чемпионатов мира. Фехтовальщик выступает в дисциплине шпага и представляет отделение фехтования Школы высшего спортивного мастерства в Харькове.

Также спортсмен является членом комиссий атлетов Федерации фехтования Украины, Европейской конфедерации фехтования и НОК Украины. Кроме спортивной карьеры, фехтовальщик активно работает над популяризацией спорта и поддержкой молодых спортсменов.

Свичкарь проводит мастер-классы, работает с молодежью, участвует в благотворительных инициативах, посещает госпитали и детские дома, а также приобщается к социальным проектам.