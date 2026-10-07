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Інше 07 жовтня 2026 · 18:19

Орден для чемпіона: Зеленський нагородив відомого українського фехтувальника

Свічкар отримав державну нагороду за спортивні здобутки та внесок у розвиток спорту
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Орден для чемпіона: Зеленський нагородив відомого українського фехтувальника
Роман Свічкар (Фото: roman_svichkar, Instagram)
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Український фехтувальник Роман Свічкар отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Державну нагороду спортсмену присудили з нагоди Дня фізичної культури і спорту України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію фехтування України.

Підстави для нагороди

Відповідний Указ №903/2026 Президент України підписав з нагоди Дня фізичної культури і спорту України.

Романа Свічкаря нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури та спорту в Україні, високі спортивні результати, багаторічну професійну діяльність і піднесення міжнародного авторитету держави.

Досягнення спортсмена

Свічкар - заслужений майстер спорту України, чемпіон Європи та триразовий медаліст чемпіонатів світу. Фехтувальник виступає у дисципліні шпага та представляє відділення фехтування Школи вищої спортивної майстерності у Харкові.

Також спортсмен є членом комісій атлетів Федерації фехтування України, Європейської конфедерації фехтування та НОК України. Окрім спортивної кар'єри, фехтувальник активно працює над популяризацією спорту та підтримкою молодих спортсменів.

Свічкар проводить майстер-класи, працює з молоддю, бере участь у благодійних ініціативах, відвідує шпиталі та дитячі будинки, а також долучається до соціальних проєктів.

Раніше ми повідомляли, що Роман Свічкар розгромив усіх суперників на стартовому турнірі сезону у фехтуванні.

Теги: Збірна України Спортсмени
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