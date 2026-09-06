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Інше 06 вересня 2026 · 12:39

Український чемпіон розгромив усіх суперників на стартовому турнірі сезону у фехтуванні

Харківський шпажист Роман Свічкар не залишив шансів французу у фіналі турніру в Дубліні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Український чемпіон розгромив усіх суперників на стартовому турнірі сезону у фехтуванні
Роман Свічкар на найвищій сходинці п'єдесталу пошани (фото: Fencing Ireland)
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Український фехтувальник Роман Свічкар здобув золоту нагороду на першому в новому сезоні турнірі серії Сателіт FIE у змаганні шпажистів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію фехтування України.

Переконлива хода Свічкаря

33-річний харків'янин переконливо пройшов усю дистанцію турніру в ірландському Дубліні, де змагалися 118 учасників із 28 країн. На груповій стадії Свічкар здобув п'ять перемог у шести боях, після чого впевнено здолав ще шістьох опонентів у сітці прямого вибування.

В "олімпійці" український шпажист послідовно здолав австрійця Яна Шухманна (15:13), угорця Корнела Надя (15:11), нідерландця Трістана Тулена (15:13) та італійця Ріккардо Джеру (15:10).

Справжнім тріумфом для українця стали вирішальні поєдинки. У півфіналі Свічкар розгромив призера чемпіонатів Європи та світу Патріка Йоргенсена з Данії (15:5), а у фіналі не залишив жодних шансів французу Тійраму Траоре Карре – 15:7.

Турнір серії Сателіт FIE. Дублін (Ірландія). Шпага, чоловіки

  1. Роман Свічкар (Україна)
  2. Тійрам Траоре Карре (Франція)
  3. Патрік Йоргенсен (Данія), Мігель Фразао (Португалія)

Друга медаль серії в кар'єрі

Для вихованця Ірини Одокієнко та Володимира Станкевича, який є чемпіоном Європи та триразовим призером чемпіонатів світу, ця перемога стала особливою. Це друга в кар'єрі нагорода Свічкаря на турнірах серії Сателіт FIE після "срібла", здобутого в хорватському Спліті у 2024 році.

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Теги: Спортсмени Збірна України
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